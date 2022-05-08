Bakan Yanık: İnsan odaklı politikalar oluşturuyoruz

ANKARA (DHA) - AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, vatandaşlara bir annenin şefkati ve bir babanın koruyuculuğuyla hizmet sunduklarını belirterek, "Bu özenli çaba ile sosyal adaletin güçlenmesini ve birlik beraberliğimizin pekişmesini hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda insan odaklı politikalar oluşturuyoruz" dedi.

Bakan Yanık, Anneler Günü nedeniyle Ankara'daki Geleneksel Sporlar Gençlik ve Spor Kulübü'nde düzenlenen programda, bakanlığa bağlı sosyal hizmet kuruluşlarında çalışan kadınlarla bir araya geldi. Burada konuşan Bakan Yanık, vatandaşlara bir annenin şefkati ve bir babanın koruyuculuğuyla hizmet sunduklarını ifade ederek, "Bu özenli çaba ile sosyal adaletin güçlenmesini ve birlik beraberliğimizin pekişmesini hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda insan odaklı politikalar oluşturuyoruz. Bu politikaların halkımıza ulaşmasının ancak insana hak ettiği saygıyı gösteren erdemli yol arkadaşlarıyla mümkün olduğunun da farkındayız. Bu anlamda devletimizin himaye ettiği, gerek çocuklarımıza, gerek kadınlara, gerek yaşlı ve engelli vatandaşlarımıza bakım hizmeti veren personelimizin, iş tanımlarının ötesinde sevgi dolu yürekleriyle çalıştıklarını bilmek bizi son derece mutlu ediyor" dedi.