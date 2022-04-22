Bakan Yanık: 'İcat çıkarma' sözünün aksine icat çıkarın

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Adana'da düzenlenen 23 Nisan Tekno Çocuk Festivali'nde yaptığı konuşmada, "Tekno-çocuk bayramımızla istiyoruz ki; geleceğin mucitleri, bilim adamları olarak bugünden, bu alandaki faaliyetlerinizi başlatmış olun. 'İcat çıkarma' sözünün aksine icat çıkarın. Fikirlerinizi hayata geçirme gayreti içinde olun" dedi.

Adana'ya gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Çukurova Üniversitesi Teknokent Yerleşkesi'nde düzenlenen '23 Nisan Tekno Çocuk Festivali'ne katıldı. Burada çocuklarla bir araya gelen Bakan Yanık'a, Vali Süleyman Elban, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel, milletvekilleri ve ilçe belediye başkanları eşlik etti. Yanık, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın, dünyanın ilk 'çocuk bayramı' olduğunu hatırlatarak "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı, bu sene teknolojinin en eğlenceli ve en heyecan dolu haliyle kutluyoruz. Tekno-çocuk şenliğimizde; bugün robotik atölyelerimizden, yapay zekaya, oyuncak TIR'ımızdan, sportif aktivitelere, şarkılara, konserlere kadar pek çok etkinlik yer alıyor. Tekno-çocuk bayramımızla istiyoruz ki; geleceğin mucitleri, bilim adamları olarak bugünden, bu alandaki faaliyetlerinizi başlatmış olun. 'İcat çıkarma' sözünün aksine icat çıkarın. Fikirlerinizi hayata geçirme gayreti içinde olun" dedi.

"Belki bilmiyorsunuz ama Adana; doğduğum şehir. Adana; sanat, siyaset ve sporda önemli isimler yetiştirmiş büyük bir kent. İnanıyoruz ki; bilim ve teknolojide de aynı çıkışı yakalayabiliriz. Çukurova'nın zeki ve çalışkan insanları, icatlarla, üretecekleri yeni teknolojilerle Yaşar Kemal'in edebiyatta, Fatih Terim'in futbolda, Şener Şen'in sinemada yaptığını bilim ve teknolojide yapacaktır. Sizlere güvenimiz tamdır. Çukurova'nın suyunu içen bir arkadaşımız, yazılımda, kodlamada, robotikte ve diğer alanlarda dünyayı derinden sarsacak icatlar yapabilecek potansiyele sahiptir. Ben de bu topraklarda yetiştim ve Çukurova'mızın bir ferdi olmaktan daima onur duydum."