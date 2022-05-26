Bakan Yanık: "Etik davranış ilkelerinin toplumumuzun her alanında hakim olmasını temenni ediyorum" - Haberler

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "25 Mayıs Etik Günü'nü içine alan Etik Haftası vesilesi ile etik davranış ilkelerinin toplumumuzun her alanında hakim olmasını temenni ediyorum" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 'Etik Haftası' dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Bakan Yanık mesajında, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak insanı merkeze alan, 'önce insan' diyen politikalarımızla sosyal devlet anlayışını güçlendirerek toplumsal adaleti pekiştirmek her zaman önceliğimiz olmuştur. Sunduğumuz hizmetlerin kalitesi, etkinliği ve verimliliğinin değerlendirilmesi hususunda etik davranış ilkelerine uyum seviyesi önemli bir göstergedir. Toplumun tüm kesimlerini kucaklayan, insan odaklı ve hak temelli politikalarımızla ailelerimize, çocuklarımıza, kadınlara, yaşlılara, engellilere, şehit yakınlarına, gazilere devletin şefkat elini götürüyoruz. Vatandaşlarımıza yönelik hizmetlerimizin ve yardımlarımızın sunumunda görev alan Bakanlığımız personelinin özverili çalışmalarında etik davranış ilkelerini rehber edinmesini bu sebeple önemsiyoruz. 25 Mayıs Etik Günü'nü içine alan Etik Haftası vesilesi ile etik davranış ilkelerinin toplumumuzun her alanında hakim olmasını temenni ediyorum" dedi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika