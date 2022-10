Bakan Yanık: 'Dünyanın birçok ülkesinde hizmetleri ve projeleriyle örnek gösterilen bir Türkiye var'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Türkiye'yi büyütmek, maddi manevi her alanda zenginleştirmek için gece gündüz demeden, durmadan, yorulmadan çalıştık, çalışıyoruz ve çalışmaya da devam edeceğiz "dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Karaman'da partisinin bir otelde düzenlediği "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" programına katıldı. Burada konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Düzenlenen 2023'e Doğru Şehir Buluşmalarında vatandaşlarımızın dilek ve taleplerini, beklentilerini, vatandaşlarımızın ülkemize geleceğimize dünyaya dair yaklaşımlarını birebir birinci ağızdan dinlemiş, değerlendirmiş olacağız" dedi.

Bakan Yanık, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Türkiye'yi büyütmek, maddi manevi, her alanda zenginleştirmek için gece gündüz demeden, durmadan, yorulmadan çalıştık, çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz. 2002'de çıktığımız bu yolculuğun her durağında, ülkemizin her karış toprağında verdiğimiz emeklerin sonuçlarını görüyoruz. Eğitimden sağlığa, ulaştırmadan savunma sanayiine kadar hem genel olarak bütün hizmet alanlarında hem de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak bizim çalışma alanımıza giren konularda birçok yeniliğe, hizmete ve yatırıma imza atıyoruz. Türkiye, özellikle sosyal hizmetler ve sosyal yardımlar alanında yaptığımız çalışmalarla dünyaya örnek gösterilen bir ülke haline geldi. Bugün, çok şükür, Balkanlardan Orta Asya Türk Cumhuriyetlerine, Ortadoğu ülkelerinden Uzakdoğu'ya kadar, dünyanın birçok ülkesinde hizmetleri ve projeleriyle örnek gösterilen bir Türkiye var. Sosyal devletin gereklerini yerine getiren bir Türkiye var. Pandemi sürecinde ve sonrasında bütün dünya çok büyük bir ekonomik darboğazdan geçerken, bu ekonomik kriz içinde ülkemiz de ne yazık ki ciddi maddi zorluklar yaşadı, yaşıyor ama yine de dönüp baktığımızda milli gelirini 3'e katlamış bir Türkiye var. Çok yakın geçmişi dahi bugün bir illüzyonla bize ters yüz ederek göstermeye çalışan bir muhalefet var karşımızda. Biz bu çalışmaları özellikle milletimizle buluşarak, milletimizin hafızasında yer alan gerçekleri bir anlamda kendimiz de hatırlamak için yapıyoruz. Bunun özellikle altını çizerek söylüyorum. Bu milletin irfanına biz güveniriz. Bu milletin derin hafızası, derin vicdanı olup bitenleri unutmaz, kendisine bir illüzyonu gösterip buna inanmasını bekleyenlere de itibar etmez. İnşallah vatandaşlarımıza bundan sonraki süreçte de bu sıkıntıları hissettirmeden süreci devam ettireceğiz. Yüzlerce yıllık bir sermaye birikiminin, oturmuş bir ekonomi ve altyapının, dünyanın en büyük şirketlerinin ülkelerinde bunlar olurken, bu sıkıntılar yaşanırken çarşıda pazarda yaşadığımız sıkıntılar, inanın yakın gelecekte üstesinden geleceğimiz, çözebileceğimiz bir sıkıntı. Bu zor dönemi de inşallah el birliği, gönül birliği ile atlatacağız. Bunun en açık delili de küresel ekonomik dalgalanmalardan ihtiyaç sahibi ailelerimizi koruyabilmek için desteklerimizi sunmaya devam etmemizdir" diye konuştu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 2023'e Doğru Şehir Buluşmaları programında yaptığı konuşmasının ardından partiye katılanlara rozet taktı. Yanık, daha sonra Organize Sanayi Bölgesine giderek burada faaliyet gösteren bir bisküvi fabrikasında kadın işçilerle birlikte öğle yemeği yedi. - KARAMAN