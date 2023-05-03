Bakan Yanık: 'Depremin ilk anından itibaren 10 bin 36 personel, 2,5 milyondan fazla psikososyal destek görüşmesi gerçekleştirmiştir'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Depremin ilk anından itibaren sahada olan meslek personelimizin fedakarca yaptığı çalışmalar halen yoğun bir biçimde devam ediyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Depremin ilk anından itibaren sahada olan meslek personelimizin fedakarca yaptığı çalışmalar halen yoğun bir biçimde devam ediyor. Bugüne kadar toplam 10 bin 36 personel, 2,5 milyondan fazla psikososyal destek görüşmesi gerçekleştirmiştir" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) tarafından düzenlenen Afet Sonrasında Aile Odaklı Çalışmalar ve Türk Dünyası Dayanışma Paneli'ne katıldı. Bakan Yanık, 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin emsali görülmemiş depremler olduğunu hatırlatarak, "Depremin ilk saatlerinden itibaren devletimiz Cumhurbaşkanımızın önderliğinde tüm kurum ve kuruluşlarıyla depremden etkilenen bölgelere hızlı ve etkili bir biçimde müdahale ederek, asrın felaketine karşı tüm olanaklarıyla seferber oldu. Türk milletinin kriz dönemlerinde tarih boyunca da defalarca gururla tanık olduğumuz birleşen ve tek yürek olan gücü bir kez daha ortaya çıktı. Deprem süreci boyunca Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak refakatçisi çocuklarımızın tespit edilip ailelerine tesliminden ayni yardım bekleyen vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının giderilmesine, engelli vatandaşlarımızın güvenli yerlere intikalinden psikososyal desteğe kadar ilgili birimlerimiz her türlü hizmeti ihtiyacı olan vatandaşlarımıza ulaştırdılar. ve o hizmetler halihazırda devam ediyor. En son ihtiyaç sahibinin ihtiyacı karşılanana kadar da devam edecek" ifadelerini kullandı.

"Önümüzdeki iki yıl sosyal destek çalışmalarını sürdürdüğümüz bir süreç olacak"

Depremden kaynaklı yaşanan sürecin henüz sona ermediğini ve sürecin psikolojik olarak en hafif şekilde atlatılması için çalışmalara devam edildiğine dikkati çeken Bakan Yanık, "Çok ağır bir süreçten hala geçiyoruz. Dolayısıyla bunun travmatik etkilerinin uzun süreceği kabulüyle hemen hızlı bir biçimde yine Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzün koordinesinde psikososyal destek çalışmaları noktasındaki paydaşlarımızla, bütün kamu kurum ve kuruluşlarımızla, YÖK, Diyanet, Çevre Bakanlığımız, Çalışma Bakanlığımız, Sağlık Bakanlığımız, Milli Eğitim Bakanlığımız, Kültür Bakanlığımız, İçişleri Bakanlığımız gibi aklınıza gelebilecek bütün kurum ve kuruluşlarla çok hızlı bir biçimde organize olup, önümüzdeki iki yılı akut dönem kabul ediyoruz. Afetin sonuçlarıyla alakalı akut dönem devam ediyormuşçasına bir eylem planı hazırladık ve uygulamaya da koyduk. Dolayısıyla bizim için psikososyal destek çalışmaları özelinde önümüzdeki iki yıl akut döneminin devam ettiği ve bütün kurum ve kuruluşlarla, paydaşlarımızla sosyal destek çalışmalarını sürdürdüğümüz bir süreç olacak" ifadelerine yer verdi.

Türk dünyasının deprem felaketinde önemli bir dayanışma örneği gösterdiğini ifade eden Bakan Yanık, "Geçmişten bugüne gelen tarihi köklerimiz, adetlerimiz, inançlarımız ve birliktelik ruhumuz asrın felaketine karşı dimdik durarak Türk Dünyası ile tek vücut olmanın büyük gücünü ortaya koydu. Son dönemde ortaya konulan birlik iradesi Türk Devletleri Teşkilatı'nın ve TÜRKSOY gibi alt birimlerin resmiyet kazanmasıyla da gerçekten taçlanmış oldu. Bu noktada Türk Devletleri Teşkilatı üyesi Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan ve gözlemci ülkelerimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Macaristan'a depremin akut sürecinde verdikleri desteklerden ötürü bir kez daha milletim adına şükranlarımı arz ediyorum" dedi.

"Depremin ilk anından itibaren 10 bin 36 personel, 2,5 milyondan fazla psikososyal destek görüşmesi gerçekleştirmiştir"

Depremin ardından yapılan psikososyal yardımlar hakkında da konuşan Yanık, "Depremin ilk anından itibaren sahada olan meslek personelimizin fedakarca yaptığı çalışmalar halen yoğun bir biçimde devam ediyor. Bugüne kadar toplam 10 bin 36 personel, 2,5 milyondan fazla psikososyal destek görüşmesi gerçekleştirmiştir" ifadelerini kullandı.

Panele Bakan Yanık'ın yanı sıra Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürü Cem Uraldı, AYBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Aydınlı ve çok sayıda öğrenci katıldı. - ANKARA