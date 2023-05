Bakan Yanık: Avrupa'dan Amerika'ya kadar aile ataşeliklerimizi kuracağız

'AİLE ATAŞELİKLERİ KURUYORUZ'

Geçen yıl Avrupa ülkeleri başta olmak üzere Türk vatandaşlarının yoğun olduğu yerlere aile ataşelikleri kurulmaya başlandığını söyleyen Yanık, "Çok hızlı bir biçimde şu an için Almanya'da 1 müşavirlik, 4 aile ataşeliği olmak üzere 5 birim kurduk. Bunun devamında nüfusumuzun yoğun olduğu yerler Avrupa ülkelerinden Amerika'ya kadar tespitlerimizi, çalışmalarımızı yapıp, ayrı ataşeliklerimizi oralara da kuracağız. Geçtiğimiz yıl Almanya'yı ziyaret ettik. Oradaki vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını tespit ettik. Bir önceki yıl yine Amerika'da New York'ta Türk vatandaşlarımızla buluştuğumuzda orada bir ataşelik faaliyetine ihtiyaç olduğunu tespit ettik. ve nitekim depremin ardından KKTC'ye giden vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını orada takip ediyoruz. Depremden daha önce KKTC ile yaptığımız bir protokol çerçevesinde bakanlık olarak bizim sosyal hizmet merkezi modelimiz ve aile destek merkezi modelimizi KKTC'nde kurmak üzere zaten çalışmalara başlamıştık. Bunun anlamı şu; bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti, dünyanın neresinde, hangi mesafede olursa olsun, bir vatandaşı yaşıyorsa, ne ihtiyacı var yanında olacak, ona her türlü maddi, manevi desteği verecek, hukuksal desteği verecek, diplomatik desteği verecek güçte ve kudrettedir" ifadelerini kullandı.