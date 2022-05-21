Bakan Yanık, Adana'da mezun olduğu lisedeki 'Kebap Günü' etkinliğine katıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 1990'da mezun olduğu Adana Anadolu Lisesi'ndeki "2022 Kebap Günü" etkinliğine katıldı.

Bakan Yanık, eski mezunların bir araya geldiği etkinlik kapsamında okul bahçesinde kurulan stantları gezdi, öğretmen ve öğrencilerle sohbet etti. Stantlardan alışveriş yapan Yanık, öğrencilerle kebap yedi.

Yanık, okul etkinliklerinde, milli günlerde, programlarda kürsüye çok çıktığını belirterek, ilk kez yıllar sonra tekrar kürsüye çıkmanın heyecan verici olduğunu söyledi.

Adana Anadolu Lisesi'nden 1990'da mezun olduğunu ve iki yıl önce 30. yıllarını kutladıklarını dile getiren Yanık, burada çok kıymetli öğretmenlerle bir arada olmaktan, yeni öğretmenlerle tanışmaktan büyük heyecan ve mutluluk duyduğunu anlattı.

Bakan Yanık, Adana Anadolu Lisesi'nin herkesin hayatında çok önemli yer tuttuğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Adana Anadolu Lisesi'nin, mezun olan herkesin hayatında hiç azımsayamayacağı, yok sayamayacağı kadar önemli bir etkisi vardır. Hepimizin hayatında vardır, benim de hayatımda çok kıymetli bir yeri var. Hala daha en yakın arkadaşlıklarımın Anadolu Lisesi döneminden, lise döneminden arkadaşlarım olması... Anadolu Lisesi gerçekten hayatımı şekillendirmekte de çok etkili olmuştur. Arkadaşlığın ne kadar değerli olduğunu, birbirimize saygı duymayı burada öğrendik. Tartışma kültürünü burada öğrendik. Pek çok şeyi, pek çok başlıkta ayrı ayrı arkadaşlarımızla öğretmenlerimizle tartışır, konuşur, farklı fikirleri öne sürerdik ama çok saygılı ve karşılıklı birbirimizin hakkını koruyan, hukukuna saygı duyan bir biçimde olurdu.

Dolayısıyla bu, sonraki hayatımızı da sonrasında insanlarla ilişkilerimizi de meslek hayatımızda iş ilişkimizi de son derece etkileyen, belirleyen unsurlar olarak hayatımıza yer etti."

"Bizi evladı gibi gören öğretmen kadrosunun elinden geçtik"

Yanık, Adana Anadolu Lisesi'nde kültür, sanat, spor, bilimsel araştırma faaliyetlerinde ayrı ayrı yer alan, Türkiye çapında çok öne çıkan arkadaşlarının bulunduğunu ve bundan sonra da olacağını ifade etti.

Okuldan hem eğitim anlamında hem de kişiliklerinin şekillenmesi noktasında çok önemli katkılar aldıklarını belirten Yanık, burada bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Adana Anadolu Lisesi ile mezuniyetten sonra da bağının hiç kesilmediğini anlatan Yanık, şunları kaydetti:

"Hep daha sonra arkadaşlarımızla öğretmenlerimizi, okulumuzu ziyaret ederek o bağ devam etti. Tekrar burada olmaktan çok mutluyum. Sayın okul müdürümüzün, kıymetli hocamın şahsında öğretmenlerimizin her birini saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Vefat eden öğretmenlerimiz var, hepsini minnetle, rahmetle anıyorum. Her birinin üzerimizde çok emeği vardır. Bizi evladı gibi gören ve evladı gibi üzerimize titreyen bir öğretmen kadrosunun elinden geçtik. Bu da hayattaki en önemli şanslarımızdan birisiydi. Yaşayanlara hürmet ediyorum, ellerinden öpüyorum. Vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyorum.

Burada eğitimini sürdüren kardeşlerimize başarılar diliyorum. Buradan mezun olan kardeşlerimize hayat içerisinde, mesleklerinde başarılar diliyorum, mutluluklar diliyorum."