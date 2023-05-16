Bakan Yanık: 561 milyon 123 bin 454 TL SED ödemesi yaptık

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları için mayıs ayında 561 milyon 123 bin 454 TL tutarında Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesi yaptıklarını duyurdu.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları için mayıs ayında 561 milyon 123 bin 454 TL tutarında Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesi yaptıklarını duyurdu.

Bakan Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, çocuk politikalarının temelinin aile bütünlüğünün korunması ve çocuğun aile ortamında sağlıklı birey olarak yetiştirilmesi olduğunu belirterek, ekonomik gerekçelerle çocukların ailelerinden kopmasını önlemeyi amaçladıklarını belirtti.Bu doğrultuda SED ödemeleriyle ihtiyaç sahibi ailelerdeki 178 bin çocuğun masraflarını karşıladıklarını bildiren Bakan Yanık, "SED ile ailelerin, çocuklarının temel gereksinimlerini ve eğitim giderlerini karşılıyoruz. İhtiyaç sahibi ailelerimize çocukları için mayıs ayı içerisinde toplam 561 milyon 123 bin 454 TL tutarında SED ödemesi yaptık" ifadelerini kullandı.