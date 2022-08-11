Bakan Yanık: 27 bin 174 yaşlımıza bakım hizmeti sunuyoruz (2)

'İSTİHDAM EDİLEN KADIN SAYISI 10 MİLYONA YAKLAŞTI'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Uzunköprü'deki açılışın ardından il merkezinde valilik ve AK Parti'yi ziyaretinin ardından Şehit Mustafa Tezgider Sosyal Dayanışma Merkezi (SODAM) ile Karaağaç Sosyal Yaşam Merkezi'nin açılışlarını gerçekleştirdi. Karaağaç Sosyal Yaşam Merkezi'nin açılışında konuşan Yanık, ülke ekonomisinin daha iyi bir noktaya gelebilmesinin en önemli ayaklarından birinin kadın girişimciliği, kadın girişimciliğinin desteklenmesi olduğunu belirterek, açılışını yaptığı merkezin yaklaşık 5 bin metrekarelik alanda kooperatifler koordinasyon odası, gıda işleme atölyesi, ürün tasarımı ve ambalajlama atölyesi, aile ve kadın danışma bürosu, eğitim ve seminer salonu gibi birbirini tamamlayan birimlerden oluşan bir kompleks olduğunu söyledi. Bakan Yanık, uyguladıkları 'Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı'nda kadınların ekonomik konumlarının güçlenmesi, kadın girişimciliğinin desteklenmesi ile iş ve aile yaşamının uyumlu hale gelmesinin öncelikle hedefleri arasında yer aldığını belirterek, şunları söyledi:

Edirne'de SODAM'ın yaptığı çalışmaları anlatan Yanık, "Bundan sonra da ihtiyaçlar doğrultusunda Roman vatandaşlarımızın yoğunlukla yaşadıkları yerlerde SODAM'ların yaygınlaştırılmasına devam edeceğiz. 2023 yılında ülkemizde SODAM sayısını 55'e çıkarmayı hedefliyoruz. Bu merkezlerle daha çok Roman vatandaşımıza istedikleri hizmetleri istedikleri şekliyle vermeyi amaçlıyoruz. Sözlerime son verirken merkezimizin hayırlı hizmetlere vesile olmasını temenni ediyorum. Roman vatandaşlarımızın her an kalabalıklar halinde bu merkezden yararlanmalarını diliyorum. Edirne'mize, Edirneli kardeşlerimize tekrar hayırlı uğurlu olsun" dedi.