Bakan Yanık, '15 Temmuz 2022 Türkiye Aşkına' temalı şiir ve resim sergisinin açılışını yaptı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, "15 Temmuz 2022 Türkiye Aşkına" temalı şiir ve resim sergisini ziyaret etti. Yanık, "Çanakkale Zaferi muazzam bir kahramanlıkla kazanıldı" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Milli Kütüphane 'de gerçekleştirilen "15 Temmuz 2022 Türkiye Aşkına" temalı şiir ve resim sergisinin açılışını yaptı. Sonrasında sergiyi gezen Bakan Yanık, anı defterine not düştü.

"Sanatının gücü ile meydana gelen resimler, bizi anlam dünyasının içine çekiyor"

Şiir ve resim sergisinde açıklamalarda bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yapılan çalışmaları her zaman yerinde gördüğünü ve profesyonellik ölçüsünde güzel eserler olduğunu vurgulayarak, "Biz il programlarında muhakkak hem çocuklarımızın hem büyüklerimizin yaptığı çalışmaları yerinde görüyoruz. İnanılmaz güzel ve şahane. Profesyonellik ölçüsünde güzel eserler var. Bugün hep birlikte burada o çalışmaları birlikte gezeceğiz. Türkçemizin ilham ve çağrışımlarıyla oluşan dizeler, tasvir sanatının gücü ile meydana gelen resimler, bizi halk irfanının anlam dünyasının içine çekiyor. Yaşanan önemli olayların bir sanat dalında aksini görmek, bunların yorumlanmasına tanık olmak bizlere yeni pencereler açıyor. Her ne kadar günümüz teknolojisi ve kitle iletişim araçları, geçip giden anları bile istediğimiz zaman diliminde tekrar görme imkanı verse de gerçekliğin ve anın, sanatın büyüsü altında tekrar sunulması, hayata bir başka anlam ve coşku katmaktadır" dedi.

"Çanakkale Zaferi muazzam bir kahramanlıkla kazanıldı"

Geleneksel Türk sanatlarının sembolik ifadeler üzerine kurulduğunu vurgulayan Yanık, "Bizim geleneksel sanatımız sembolizm üzerine kurulmuş. Sembolizm bir anlamda sanatçının kendi hayal dünyasıyla onu izleyen kişinin hayal dünyasını karşılaştırmaktır. O yüzden somut pozitif sanatlardan çok geleneksel Türk sanatları sembolik ifadeler üzerinden kurulmuştur. Örneğin, Çanakkale Zaferi muazzam bir kahramanlıkla kazanıldı. Fakat merhum Mehmet Akif, Çanakkale Şehitleri'ni kaleme almasaydı bu zafer, böylesi güçlü duygularla günümüze ulaşabilir miydi? Bugün dahi Çanakkale Şehitlerine şiirini okuduğunuzda, Çanakkale Zaferi'nin o kazanılma anını bu kadar güçlü duyabilir miydik? Çanakkale Şehitleri şiirini tüyleri diken diken olmadan okuyabilen ya da dinleyebilen herhalde yoktur. O ifadeler olmasa bugün nasıl hatırlardık" diye konuştu.

"Bir halkın hafızası o milletin bekası için önemli teminatlardan birisidir"

Halkın hafızasının o milletin bekası için önemli teminatlardan birisi olduğunu söyleyen Yanık, "15 Temmuz darbe teşebbüsünün halkımızın hafızasında nasıl yer ettiğini bu sergi vasıtasıyla görmekteyiz. Bir halkın hafızası o milletin bekası için önemli teminatlardan birisidir. Milletimizin tarihinde yaşanan büyük olaylar ve kırılma noktaları, o millete mensup kişilerce daima sözlü kültür ve folklorik üretimlerle içtenlikle anlatılagelmişlerdir. Tarih boyu anonim olarak bize ulaşan eserler hangi güzel gönüllü insanlardan çıktı kim bilir. Anlam dünyamızı da çok besleyen folklorik ögelerle karşı karşıyayız. "Türkiye Aşkına" temasını sergiye isim olarak seçenleri de kutluyorum. Çünkü biz vatanımıza aşkla bağlıyız. Türkiye bizim için bir ülke adı değildir sadece. Özgürlüktür, fikirdir, aşktır, heyecandır" ifadelerini kullandı.

Bakan Yanık sözlerine şöyle devam etti:

"15 Temmuz darbe teşebbüsü, devletin çeşitli kademelerine sinsi bir şekilde sirayet etmiş bir grup hainin, Türk milletinin istiklalini ve istikbalini vesayet altına almak amacıyla gerçekleştirdiği menfur bir saldırıdır. Sayın Cumhurbaşkanımızın şahsını ve Türkiye Büyük Millet Meclisini hedef alarak milli iradeyi ve demokrasiyi yok etmek isteyen hainler, aziz milletimizin sarsılmaz bağımsızlık iradesi karşısında menfur emellerini gerçekleştiremeden mağlup olmuşlardır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın halkımıza meydanlara çıkmaları için yaptığı çağrının ardından, cadde ve sokakları dolduran milyonlar, daha önce belki de hiç bu kadar yakından görmedikleri tankların, uçakların, mermilerin önüne göğsünü siper ederek adeta bir kurtuluş destanı yazdılar. Necip milletimiz bu şerefli ve vakur duruşuyla tarihin sayfalarına eşsiz bir "milli irade destanı" nakşetmiştir."

"Çıplak elleriyle koca koca tankların karşısında durmaya cesaret eden bir milletin destanının yazılması mukadderdir"

Türk milletinin göstermiş olduğu direnişin destanının yazılmasının mukadder olduğunu söyleyen Yanık, "Binlerce yıllık tarihi boyunca zulme ve esarete boyun eğmeyen Türk milletinin soylu direnişi bir kez daha tescil etmiştir. 15 Temmuz, diriliş ruhunu benliğinde yaşatmaya devam edecektir. Çıplak elleriyle koca koca tankların, uçakların karşısında durmaya cesaret eden bir milletin şiirinin, destanının yazılması mukadderdir. Bu şiir ve resimlere baktıkça iftihar etmemek, böyle bir milletin evladı olmaktan dolayı gurur duymamak mümkün değil. Gerçekten o hain geceyi ve sonrasını böylesi etkileyici şekilde ürünleriyle bizlere yeniden anlattıkları için tüm kardeşlerimi kutluyorum. 18 Temmuz Pazartesi gününe kadar açık olacak bu sergimizi tüm halkımızın görmesini arzu ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, ihanet kalkışması sürecinde şehadet mertebesine ulaşan 252 şehidimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum, kederli ailelerine sabırlar diliyorum. Bu kalkışmada yaralanan gazi kardeşlerimize de tekrar Rabbimden şifa diliyor, sağlıklı ve huzurlu bir hayat temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Program, Bakan Yanık'ın fotoğraf çekilmesiyle son buldu. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika