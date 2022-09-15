Bakan Yanık: Evde Bakım Yardımı ödemelerini yatırmaya başladık

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 1 milyar 849 milyon TL 'Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladık" dedi.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 1 milyar 849 milyon TL 'Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladık" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, engelli bireylerin aileleri yanında desteklenmesi düşüncesiyle, 2006 yılında başlatılan Evde Bakım Yardımı ile bakıma ihtiyaç duyan ağır engelli yakını olan ve bakımını üstlendiği için çalışamayan vatandaşların desteklendiğine dikkat çekti. Yanık, temmuz ayı memur maaş katsayısına göre yapılan artışla birlikte sosyal hizmet modelleri kapsamındaki Evde Bakım Yardımı'nın 2022 yılı Temmuz-Aralık dönemi için 2 bin 354 TL'den 3 bin 336 TL'ye çıkarıldığını aktardı.

Bakanlık olarak engelli vatandaşların eğitim, sağlık, güvenlik, istihdam gibi temel haklarına tam olarak ulaşmak için çalıştıklarını ifade eden Yanık, "Hak temelli bir bakış açısıyla politikalar geliştiriyoruz. Bu yapacağımız ödemeyle birlikte bu yılın ilk 8 aylık döneminde ortalama 544 bin kişiye toplamda 11 milyar 353 milyon TL Evde Bakım Yardımı'nda bulunuyoruz. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim" dedi.