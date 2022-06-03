Bakan Varank: Uzaya gidecek vatandaşımız, gençlerimize rol model olacak - Haberler

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Uzaya vatandaşını gönderen sayılı ülkeler arasında yerimizi almış olacağız. Cumhurbaşkanı'mız projeyi duyurduktan sonra oluşan ilgiden ziyadesiyle memnunum. Ben şartları sağlayan herkesi uzay yolculuğu için başvurmaya davet ediyorum. Uzaya gidecek vatandaşımız, yapacağı bilimsel çalışmaların yanında gençlerimize bir rol model de olacak" dedi.

Aksaray Belediyesi'nce düzenlenen 'Aksaray Bilim Festivali', Solo Türk gösterisiyle başladı. Açılışa katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "İstiyoruz ki gençlerimiz artık geçmişte önü kesilmiş milli projelerimizin hüzünlü hikayelerini dinleyerek değil, somut başarıları, ürünleri görerek, dokunarak ilham alsınlar. İnanıyorum ki burada biriktirecekleri tecrübe, onların hayatlarında güçlü bir etkiye sahip olacak. Bu festival, 'Milli Teknoloji Hamlesi' vizyonumuzun yayılmasına, çağın ve geleceğin becerileriyle donanmış, insanlığa faydalı, ahlaklı Türk gençlerinin yetişmesine katkı sunacak çünkü bugünün mucitleri olan sizler, 2053 ve 2071 Türkiye'sinin de mimarları olacaksınız" diye konuştu.

Nobel ödüllü bilim insanı Aziz Sancar'ın "Ben Nobel kazanmak için bu yola çıkmadım. Ben insanlığın faydasına olacak, acaba kanser hastalığına nasıl çare bulurum, tüm insanlığa ve ülkeme nasıl hizmet ederim, bunu hedefleyerek yola çıktım. Nobel onun arkasından geldi" sözlerini hatırlatan Bakan Varank, ailelere ve öğretmenlere bilim ve teknoloji farkındalığının oluşturulması için çağrıda bulundu.