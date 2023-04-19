Bakan Varank: "Türkiye gemisini yolunda tutabilecek bir tane kaptan var"

"Emin olun bu dalgalı denizde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan siyasi tecrübesinden başka bu gemiyi yüzdürebilecek bir kaptan yok"

KOCAELİ - Gebze Seçim Koordinasyon Merkezi açılışında Millet İttifakı'na eleştirilerde bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Bu siyasi çalkantılar, bu türbülanslar, savaşlar, dünyada devam edecek. İşte dünyada böyle bir konjonktür varken Türkiye gemisini yolunda tutabilecek bir tane kaptan var. O da kim? Recep Tayyip Erdoğan. Emin olun bu dalgalı denizde Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan siyasi tecrübesinden başka bu gemiyi yüzdürebilecek bir kaptan yok" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kocaeli'de Gebze Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışına katıldı. Bakan Varank açılışa TOGG ile gelirken, vatandaşlar yerli ve milli otomobile yoğun ilgi gösterdi. Açılış öncesi Millet İttifakı'na eleştirilerde bulunan Bakan Varank, "Biz hep bir şeyleri üretmenin, taş üstünde taş koymanın derdinde olduk ama karşımızda bir yıkım ekibi var. Hangi projeyi getirirsek getirelim 'Biz istemeyiz' diyen bir ekip var. İşte Türkiye'nin otomobilini hatırlayın. Kılıçdaroğlu çıktı, ekranların karşısına ne dedi? 'Bakanlar, başbakanlar bir araya geldiler, iş adamları bir araya geldiler otomobil üretiyorlardı hani nerede otomobil?' diye sordu mu? Peki nerede otomobil? Burada Gebze'de. Peki şimdi ağızlarını açabiliyorlar mı? Açamıyorlar ama bu sadece Türkiye'nin otomobilinde değil. Emin olun Türkiye'nin her meselesinde aynılar. Türkiye'nin yararına ne varsa bunlar karşı çıktı. Türkiye'ye hangi hizmeti getirmek istediysek bunlar karşı çıktı. 7'li koalisyon diye bir koalisyon kurdular. 'Biz 7 tane cumhurbaşkanı yardımcısıyla, bir tane cumhurbaşkanı bir araya gelecek. Bu ülkeyi yöneteceğiz' diyorlar. 'Hepimiz aynı anda karar vereceğiz, biz karar verdiğimizde netice alacağız' diyorlar. Bırakın ülkeyi, bırakın bir şirketi, sizin apartmanınızda, bir tane apartman yöneticisi, yedi tane de yardımcısı olsa, bunların hepsi ortak karar verir. Apartmanı yönetmeye çalışsalar o apartmanı yönetebilirler mi? Bunlar Türkiye'ye bir kaos düzeni vaat ediyorlar. Aslında Türkiye'ye biz kaos getireceğiz diyorlar onun için bunlara müsaade etmememiz lazım" dedi.

"Bunların derdi koltuk sevdasıyla koltuk"

Millet İttifakı'nın, "Biz güçlendirilmiş parlamenter sistemi getireceğiz" söylemini hatırlatan Bakan Varank, "Bugün bakıyorsunuz o genel başkanlardan hiçbir tanesi meclise girmiyor. Peki bir tane bile genel başkan meclise girmiyorsa o meclis mi güçlüdür, genel başkanların dahil olduğu meclis mi güçlüdür? Aslında başından beri bu milleti kandırıyorlar. Ne dediler? 'Ucube ve sistem var, biz bu sistemi değiştireceğiz dediler' değil mi. Ama bakıyorsunuz bugün millete beş yıllık vaatlerde bulunuyorlar. Demek ki bunların derdi sistemle değil. Bunların derdi koltuk sevdasıyla koltuk. Bakın birbirlerine nasıl koltuk dağıtıyorlar. 'Seni bakan yaptım, seni cumhurbaşkanı yaptım' diyorlar. İşte bunların bu koltuk sevdasını bizim bu seçimde sandığa gömmemiz lazım. Bu eski Türkiye anlayışını, bu koltuk kapma sevdasını sandığa gömmemiz lazım" ifadelerini kullandı.

"İYİ Parti milletvekilinin basın mensubunu dövdürttüğünü, şehit kardeşine küfür ettiğini biliyoruz değil mi?"

Bakan Varank, sözlerine şöyle devam etti:

"Biz millet iradesinden yanayız diyorlar değil mi? Bakın burada İYİ Parti'nin bir milletvekili adayı var. Birinci sırada bir milletvekili adayı var. Bu adamı hepimiz tanıyoruz değil mi? Bu şehirde neler yaptığını biliyoruz değil mi? Devletin arazilerini işgal edip, kaçak inşaat yaptığını biliyoruz değil mi? Devlet o inşaatları yıkarken onun fotoğraflarını çeken basın mensubunu dövdürttüğünü biliyoruz değil mi? Aynı zamanda şehit kardeşine küfür ettiğini biliyoruz değil mi? Şimdi böyle bir adam Kocaelilileri temsil edebilir mi? Bakın millet iradesinden yanayız diyorlar ama aynı adamı getirip kendi listelerinin en üstüne yazıyorlar. Çünkü bunların milletle bir dertleri yok. Millete sorsalar o adamı o listenin birinci sırasına ben eminim ki İYİ Partililer de yazdırmazdı. Ama millete bunu sormuyorlar. Bunların derdi çıkar kavgası. Çıkarlarına geldiği için böyle şaibeli bir ismi bile o listenin başına yazabiliyorlar. Ama Allah'ın izniyle biz bunlara cevabı sandıkta vereceğiz" şeklinde konuştu.

"Bu dalgalı denizde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan siyasi tecrübesinden başka bu gemiyi yüzdürebilecek bir kaptan yok"

"Dünya daha iyi bir yere gitmiyor" diyen Bakan Varank, "Bu siyasi çalkantılar, bu türbülanslar, savaşlar, dünyada devam edecek. İşte dünyada böyle bir konjonktür varken Türkiye gemisini yolunda tutabilecek bir tane kaptan var. O da kim? Recep Tayyip Erdoğan. Emin olun bu dalgalı denizde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan siyasi tecrübesinden başka bu gemiyi yüzdürebilecek bir kaptan yok. Onun için bizim sağlam durmamız lazım. 14 Mayıs'ta bir olmamız lazım. Beraber olmamız lazım. Kararlılıkla sandıklara gitmemiz lazım ve oyumuzun rengini belli etmemiz lazım. Bu seçim acaba mı? denilebilecek bir seçim değil. Bu seçim 'Ya ben şu arkadaşa kızmıştım. Kalbim biraz kırıldı' diyebileceğimiz bir seçim değil. Bu seçim Türkiye'nin kaderini tayin edecek bir seçim. Onun için o şuurla hareket etmemiz lazım. Sandıklara gitmemiz lazım. Allah'ın izniyle sandıkları patlatmamız lazım" diye konuştu.

"Söz verecekler ama sözlerini tutmayacaklar"

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise "Söz verecekler ama sözlerini tutmayacaklar. Siz hiç Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hiç söze verip tutmadığını gördüğünüz mü? İşte mevzu bu bir tarafta sözünü tutmayanlar bir tarafta söz verip sözünü tutanlar. Bir tarafta TOGG yok diyorlardı. İşte yaptık. İşte yapanlarla yıkınlar arasındaki fark" dedi.

Milletvekilleri ve parti üyeleriyle birlikte Gebze Seçim Koordinasyon Merkezi'nin kurdelesi kesilerek açılışı yapıldı.