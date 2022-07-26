Bakan Varank: TOGG'a başladığımızda, 'elektrikli araçlar için erken mi' diye sorguluyorlardı

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TOGG'un fabrika inşaatının devam ettiğini belirterek, "Biz TOGG'a başladığımızda, 'acaba elektrikli araçlar için erken mi?' diye insanlar sorguluyordu. Bugün geldiğimiz noktada bütün şirketler, 'eyvah biz elektrikli araçta geç kaldık' diyor" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki Bilişim Vadisi'nde düzenlenen 'Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması'na katıldı. Bakan Varank, öğrencilerin hazırladığı otonom araçları tek tek inceleyip bilgi aldı. Varank, ardından yarış pistinde otonom araçların startını verdi.

TOGG ile ilgili çalışmaların sürdüğünü ifade eden Bakan Varank, "Fabrika inşaatı devam ediyor. Biz TOGG'a başladığımızda, 'acaba elektrikli araçlar için erken mi?' diye insanlar sorguluyordu. Bugün geldiğimiz noktada bütün şirketler, 'eyvah biz elektrikli araçta geç kaldık' diyor. Bu tip etkinliklerle biz gençlerimizi, geleceğin bilim insanlarını bu trendlere hazırlamış oluyoruz" dedi.