Bakan Varank'tan Diyarbakır Valiliğine ziyaret - Haberler

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Bakan Varank'tan Diyarbakır Valiliğine ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Bakan Varank'tan Diyarbakır Valiliğine ziyaret

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Ali İhsan Su ile bir araya geldi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Ali İhsan Su ile bir araya geldi.

Diyarbakır Zerzevan Gökyüzü Gözlem Etkinliği açılış töreni için kentte gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Vali Ali İhsan Su'yu valilik makamında ziyaret ederek şeref defterini imzaladı. Bakan Varank, kentteki programlara katılmak üzere valilikten ayrıldı. - DİYARBAKIR

İhlas Haber Ajansı / Politika

Mustafa Varank Ali İhsan Su Diyarbakır Politika Haberler

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