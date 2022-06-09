Bakan Varank'tan Diyarbakır Valiliğine ziyaret - Haberler

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Ali İhsan Su ile bir araya geldi.

Diyarbakır Zerzevan Gökyüzü Gözlem Etkinliği açılış töreni için kentte gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Vali Ali İhsan Su'yu valilik makamında ziyaret ederek şeref defterini imzaladı. Bakan Varank, kentteki programlara katılmak üzere valilikten ayrıldı. - DİYARBAKIR

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