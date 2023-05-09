Bakan Varank: Spor dostu, sporcu dostu bir Cumhurbaşkanı'mız var (2)

'BU TAKIMI EN İYİ OYNATAN KAPTAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN'

Seçim çalışmalarını Bursa'nın ilçelerinde sürdüren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası'nda, sanayicilerle istişare toplantısında bir araya geldi. Varank, daha sonra İnegöl Atatürk Anıtı Meydanı'nda kendisini bekleyen kalabalığa hitap etti. 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve partisine destek isteyen Varank, "Takımın kaptanı belli. Bu takımı en iyi oynatan kaptan Recep Tayyip Erdoğan. Sayın Cumhurbaşkanımızı 14 Mayıs'ta, Türkiye gemisinin kaptan köşküne tekrar oturtacağız Allah'ın izniyle, sizlerin takdiriyle. Ama onun takım arkadaşlarını da desteklememiz lazım. Sayın Cumhurbaşkanımızın yol arkadaşlarını desteklememiz lazım. Onu yalnız bırakmamamız lazım" dedi.

"Kılıçdaroğlu çıkmış diyor ki 'İktidar bizi teröristlerle kucak kucağa gösteriyor'. Hayır, biz kucak kucağa göstermiyoruz. Siz zaten o teröristlerle kucak kucağasınız. Aynı yolda yürüyorsunuz. Pazarlık yapıyorsunuz. Bakınız, teröristler diyor ki '14 Mayıs'tan sonra özerkliği getireceğiz'. Kılıçdaroğlu ne diyor, '14 Mayıs'tan sonra Avrupa Birliği'ndeki özerklik şartına koyduğumuz çekinceyi kaldıracağız'. Teröristler diyor ki, '14 Mayıs'tan sonra terörist arkadaşlarımızı hapishanelerden çıkaracağız'. Kılıçdaroğlu ne diyor? 'Eğer Selahattin Demirtaş'ı hapisten çıkarmak istiyorsanız bana oy verin' diyor değil mi. Hem aynı söylemleri dile getiriyorsun. Aynı yolda yürüyorsun. Bir de bizi suçluyorsun. Ama bizim aziz milletimiz bu kirli pazarlıklara müsaade etmez. Teröristlerin borusunun bu ülkede ötmesine müsaade etmez. Buna müsaade etmezsiniz değil mi? Bu teröristlerin bu ülkenin altına oymasına müsaade etmezsiniz değil mi? Değerli kardeşlerim onun için çok hayati bir seçime gidiyoruz. Çok kritik bir döneme gidiyoruz. 14 Mayıs'ta bu teröristler, terör örgütleri kimi destekliyorsa onların karşısında durmamız lazım. Bu ülkede tekrar FETÖ'nün yeşermesine müsaade eder misiniz? Terör örgütlerini bu ülkede tekrar sesleri çıksın diye onlara yol verir misiniz? İşte onun için değerli kardeşlerim, çok dikkatli olmamız lazım. 14 Mayıs'ta bu ülkenin kader seçiminde çok dikkatli olmamız lazım. Bu seçim ama deme, lakin deme, kafamda soru işaretleri var deme seçimi değil. Bu seçim Türkiye'nin kader seçimi. Terör örgütlerini ilanihaye tarihi çöplüğüne gönderme seçimi. Bu ülkeye bu hizmetleri kazandıran, ufku olan, vizyonu olan, karada Togg'u yürüten, havada Kızılelma'yı uçuran, denizde TCG Anadolu'yu yüzdüren, İmece uydusunu uzaya gönderen lidere oy vermemiz lazım."

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),