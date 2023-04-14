Bakan Varank, seçim çalışmalarını Togg ile başlattı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, seçim çalışmalarını başlatmak için Bursa'ya Togg ile geldi. Bakan Varank otomobili kendisi kullanırken, muhalefete de eleştirilerini dile getirdi.

AK Parti Bursa Milletvekilleri tanıtım toplantısı için Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 16 BRS 99 plakalı Togg ile Bursa'ya geldi. Ulucami'ye namaz öncesi gelen Varank, kısa süre vatandaşlarla sohbet etti. Cuma namazının ardından kısa bir açıklama yapan Varank, muhalefete yüklendi. Seçim çalışmalarına başladıklarını ifade eden Varank, "Milletimiz takdir ederse görev yapacağız. Bu manada seçim bölgemize geldik. Seçim çalışmalarımızı cuma namazını Ulucami'de kılarak başlattık. Buraya Ankara'dan geldim. Sabah Türkiye'nin Metre Altı Çözünürlükte Yerli ve Milli Gözlem Uydusu'nun fırlatma programı vardı ama son dakika hava durumu sebebiyle bunu başaramadık. Birkaç gün içinde yerli ve milli uydumuzu uzaya göndereceğiz. Biz 21 yıldır bu ülkede taş üstüne taş koymanın, Türkiye'de teknolojiye, üretime yatırım yapmanın derdinde olan bir siyasi hareketiz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu ülkeyi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak için bütün arkadaşlarımızla gayret gösteriyoruz. Bugün buraya Türkiye'nin otomobili olan Togg ile geldik. Gemlik mavisi bir otomobil ile geldik. Sadece şunu hatırlamanızı istiyorum. Biz bu otomobili yapacağımızı ilan ettiğimizde muhalefet bize hangi cümleleri kurdu? Bizi nasıl yolumuzdan çevirmeye çalışarak, moralimizi bozmaya çalıştığını kamuoyu gayet iyi biliyor. Biz bu aracı tanıttık. Dediler ki 'bunun fabrikası nerde?' Fabrikasının temelini attık, dediler 'Siz bu fabrikayı yapamazsınız.' Açılışını gerçekleştirdik, 'Yalan söylüyorsunuz bu fabrikada üretim yok, bu araçları yurt dışından getiriyorsunuz' dediler. Şimdi bakıyorsunuz Togg yollarda" dedi.

"Bakan arkadaşlar Togg'u makam aracı olarak kullanıyor"

"Vatandaşlarımız neden başka ülkelerin araçlarını makam aracı olarak kullandığımızı soruyorlardı. Şu anda bakan arkadaşlarımız Togg'u makam aracı olarak kullanıyorlar" diyerek sözlerini sürdüren Varank, "Onların yapamazsınız, yaptırmayız dediği ne varsa biz onları yaparak, bu mücadeleyi vererek bugünlere geldik. Bundan sonraki dönemde de vatandaşlarımızın destekleri, Bursalı hemşehrilerimizin desteği ile Türkiye Yüzyılını Allah'ın izni ile inşa edeceğiz. Türkiye bölgesinde dünyada sözü dinlenir bir ülke olarak yoluna devam edecek. Kendi ayakları üstünde duran bir ülke olacak. Sözü dinlenen bir ülke olacak. Bunu yapmanın yolu da Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sıkı sıkı bir araya gelmektir. Ay yıldızlı bayrağımızın altında bu mücadeleyi vermekten geçiyor. Biz Bursalı hemşehrilerimize güveniyoruz. Bu dönemde de doğru tercih yapacaklar, Cumhurbaşkanımızı bir kez daha Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturtacaklar. Bu ülkenin rotasını salimen yolunda tutacaklar. Biz de hep birlikte Türkiye Yüzyılını, daha müreffeh aydınlık bu yolu hep beraber inşa edeceğiz. Bunun için bütün arkadaşlarımız sahadalar. Bizler Bursa'da sahada olacağız. Bu dönemde Cumhur İttifakını mecliste çoğunluğa getireceğiz. Cumhurbaşkanımızı da tekrar seçeceğiz. Ben davamız hayırlı olsun diyorum. Bursa her şeyin en güzeline layıktır. Biz de Bursa'nın hizmetkarı olmak için çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Ayrıca, AK Parti Bursa Milletvekili adayları, Osman Gazi Türbesi'nde dua ederek, seçim çalışmalarına başlamış oldu. - BURSA