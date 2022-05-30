Bakan Varank: Pensilvanya'nın gündemini rehber edinen, ana muhalefetin başkanı - Haberler

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik iddialarına ilişkin, "Bu ülkede yurt dışı sevdalısı bir siyasi varsa bizzat oralardan talimat alan bir siyasi varsa bu zat; Pensilvanya'nın, Stockholm'ün gündemini kendine rehber edinen ana muhalefetin başkanıdır. Böyle gayri milli bir muhalefet anlayışıyla da her alanda mücadeleye devam edeceğiz" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 'Türk Standartları Enstitüsü (TSE) 61'inci Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katıldı. Bakan Varank, konuşmasında, TSE'nin, sanayicinin ve üreticinin küresel pazarlardaki rekabet gücünü artıran yüz akı kurumu olduğunu söyledi. TSE'nin, 68 yıla dayanan geçmişiyle Türkiye'nin her geçen gün güçlenen ve çeşitlenen üretim altyapısına yeni ufuklar sunma misyonunu kararlılıkla sürdürdüğünü belirten Varank, bu anlamda katma değerli ve yenilik odaklı üretim anlayışıyla ortaya koydukları Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuna TSE'nin tecrübesi ve yetkinliğiyle verdiği katkının çok kıymetli olduğunu kaydetti.

"Peki bu zat bu iftirayı nasıl bir dönemde atıyor? Teröre açıktan destek veren İsveç ve Finlandiya'ya, 'Terörle arana mesafe koymadıkça NATO'ya girmenize müsaade etmeyiz' dediğimiz, sınırlarımız dışında terörü kazıma harekatlarımıza bir yenisini daha ekleyeceğimiz ve büyük mücadeleyle ilgili bilgi verdiğimiz bu dönemde böyle bir iftirayı ortaya atıyor. Biz teröristlere vuruyoruz, terör destekçilerine haddini bildiriyoruz ama ses bu zattan geliyor. FETÖ'nün istismar ettiği alanları ABD'de dahi ellerinden alıyoruz ama ses yine bu zattan geliyor. FETÖ'nün düşman bellediği vakıflara bu zat da saldırıyor. İşte tablo ortada. Eğer bu ülkede yurt dışı sevdalısı bir siyasi varsa, bizzat oralardan talimat alan bir siyasi varsa bu zat; Pensilvanya'nın, Stockholm'ün gündemini kendine rehber edinen ana muhalefetin başkanıdır. Böyle gayri milli bir muhalefet anlayışıyla da her alanda mücadeleye devam edeceğiz. Bizim amacımız, Türkiye'yi tam bağımsız, kendi siyasi politikalarını tasarlayıp üretebilen bir ülke haline getirmektir. Allah'ın izniyle Türkiye'yi bu noktaya taşıyacağız. Türkiye başkasının ağzının içine bakan değil, kendi çıkarları ne gerektiriyorsa onu uygulayan bir ülke olacak, bu yolda da çok önemli bir mesafe kaydettik."

Demirören Haber Ajansı / Politika