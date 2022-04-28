BAKAN VARANK: MUHALEFETİN VİZYONSUZLUĞUYLA KAYBEDECEK BİR SANİYEMİZ YOK (3)

BİRİLERİ, TÜRKİYE'Yİ ESKİ KARANLIK GÜNLERİNE NASIL DÖNDÜREBİLİRİZ DERDİNDE'

Altınova Tersaneler Bölgesi'ne gelerek burada SANMAR Denizcilik tarafından üretilen 2 römorkörün teslimi ve 1 römorkörün denize indirilmesi törenine katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, daha sonra partisinin il başkanlığı tarafından Uygulama Oteli'nde düzenlenen 'Gönül Sofrası' iftar programına katıldı. Burada konuşan Varank, CHP'nin Gezi davasına tepki göstermesini eleştirerek, "Gördüğünüz gibi, biz yatırımın üretimin nasıl arkasında dururuz, nasıl ülkemizi kalkındırırız, bunun derdindeyiz. Ama maalesef birileri de Türkiye'yi eskinin karanlık günlerine nasıl döndürebiliriz onun derdinde. İftar sofrasındayız. Ben gerçekten bu konuları açmaktan hicap duyuyorum. Ama öyle şeyler yaşıyoruz ki maalesef bunlara cevap vermek mecburiyetinde kalıyoruz. İşte Cumhuriyet Halk Partisi'nin Grup Başkanvekili bir mahkeme kararı sonrası gezi süreciyle ilgili neler söyledi, Cumhurbaşkanımıza hangi hakaretleri yaptı, muhtemelen sizler de takip etmişsinizdir. Bu ülkedeki gezi hadisesi, aslında bu ülkeye kurulmuş tuzakların en büyüklerinden bir tanesiydi. Gezi döneminde kendilerini çevreci olarak göstermeye çalışan bir güruh insan vandallıkla yakıp yıkmayla 'Biz acaba bu iktidarı nasıl deviririz' bunun derdine düştüler. Bunu o zaman itiraf da ettiler. Açın bakın o zaman ki gazeteleri televizyonları, neler söylüyorlardı. 'Hadi 3 gün daha direnelim, bu iktidarı devireceğiz' diyorlardı. 'Hadi Taksim Meydanı'nı işgal edelim, biraz daha burayı işgal altında tutalım, bu iktidardan kurtulacağız' diyorlardı. Yani meşru seçilmiş bir iktidarı gayrı meşru yollarla nasıl devireceklerini kendileri itiraf ediyorlardı. Şimdi çıkmış diyorlar ki 'Gezi zamanı bizim yaptığımız şeyler özgürlükle alakalıydı'. Bunu kimseye yutturamazsınız. Gezi'de ne yaptığınızı biz gayet iyi biliyoruz. Her tarafı yakıp yıktığınızı, kamu malına zarar verdiğinizi, otobüsleri kamu binalarını nasıl tahrip ettiğinizi biz çok iyi hatırlıyoruz" dedi.

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-Bakan Varank'ın konuşması

Haber: Mehmet İNAN Kamera: Nevruz İLİMDAROĞLU/BURSA,