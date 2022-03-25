Bakan Varank: Mücevher ihracatında 11 milyar doları yakaladık (2)

KAHRAMANMARAŞ (DHA) - 'BİR SİYASİ LİDERE 4 KEZ ASYA İLE AVRUPA'YI BAĞLAMAK NASİP OLMAZ'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kahramanmaraş'ta iş insanlarıyla bir araya geldi. Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası'nda (KMTSO) Başkan Şahin Balcıoğlu'nun ev sahipliğinde geçekleşen toplantıya iş insanlarının yanı sıra Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ile milletvekilleri de katıldı.

"Anadolu'nun her tarafından TIR'lar İstanbul'a kadar gelmiş, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün girişinde gece yarısını beklemiş, gece yarısından sonra o TIR'lar sadece bir köprüden geçip mallarını Avrupa'ya taşımaya çalışmış. Ama muhalefet, bizim bu yatırımlarımızı neden yaptığımızı anlayamıyor. Biz eğer hala bir tane köprüye bağlı kalsaydık Avrupa ile olan Ticaret hacmimizi 160 milyar Euro'ya çıkarabilir miydik? Elbette çıkaramazdık. Şimdi, 1915 Çanakkale Köprüsü ile aslında bütün Ege'nin ticari trafiğini de bu köprü üzerinden Avrupa'ya taşıyacağız ya da İstanbul'un Avrupa yakasına taşımış olacağız. Bugün gidin Çanakkale'de bir tane bile boş arsa kalmamış durumda, bütün OSB'ler genişlemeye çalışıyor. Balıkesir'deki OSB'lerde yer kalmadı genişlemeye çalışıyor. Neden? Çünkü bu köprünün getirdiği avantajla aslında onlar üretim yapmak ve bu malı yurtdışına satmak istiyorlar. İşte biz 19 senedir bu entegre bakış açısıyla bu ülkeye hizmetler kazandırmaya, bu ülkeye yatırımlar yapmaya çalışıyoruz ve inşallah bir 20 senede daha bu hizmetlere, bu yatırımlara Allah'ın izniyle devam edeceğiz."