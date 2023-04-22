Bakan Varank: Kimlik siyaseti eski Türkiye'de kaldı

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kimlik siyaseti yaptığını söyleyerek, "Ortaya proje koyamayanlar şu anda kimlik siyaseti yapmaya, Türkiye'nin sosyolojik fay hatlarını tetiklemeye dönük, birtakım siyasi hamlelere giriyor. Bakıyorsunuz durup dururken Kılıçdaroğlu çıkıyor, 'Aleviyim' diye bir video çekiyor. Kimse senin Aleviliğini zaten sorgulamadı. Kimsenin senin Aleviliğinle ilgili bir problemi de yok. Bizim bunlara karnımız tok. Bizim kimsenin kimliğiyle bir problemimiz de yok. Kimlik siyaseti eski Türkiye'de kaldı" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, seçim bölgesi Bursa'da, bayramın ikinci günü iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Bursa Şubesi'ni ziyaret eden Bakan Varank, Bursa'nın iş dünyasındaki potansiyeline vurgu yaparak, "Bu dönem sizlerin takdiriyle, inşallah bizlere oy verirseniz Bursa'yı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsil etmek, bu şehre buradan da hizmet etmek için görev alacağız, vazife alacağız. Bursa, potansiyeli gerçekten yüksek bir şehir. Bunu da bir klişe cümle olarak kurmuyorum. Sanayi altyapısıyla, üretimiyle, turizm potansiyeliyle, tarımdaki kabiliyetleriyle, son dönemde Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yaptığımız lojistik yatırımlarıyla Bursa çok farklı bir noktaya geldi. Türkiye'nin dördüncü büyük şehri, ekonomik anlamda ülkemize büyük katkılar sağlayan bir şehir ve bu şehirde doğru noktalara müdahale ederseniz, doğru noktalardaki potansiyeli açığa çıkarırsanız, çok daha farklı neticeler alabileceğiniz, çok daha ileri noktalara taşıyabileceğiniz bir şehir. Şimdiye kadar hamdolsun bu şehri hizmet etmek bizlere nasip oldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak bağlı kuruluşlarımızla, kalkınma ajanslarımızla birçok projeler yaptık, birçok yatırımın önünü açtık. İnşallah çok daha odaklı bir şekilde bunlara önümüzdeki dönemde sizlerin takdiriyle devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Alevi olduğunu söylediği açıklamaya da değinen Bakan Varank, CHP liderinin kimlik siyaseti yaptığını söyleyerek, "Bakınız ortaya proje koyamayanlar şu anda kimlik siyaseti yapmaya, Türkiye'nin sosyolojik fay hatlarını tetiklemeye dönük, birtakım siyasi hamlelere giriyor. Bakıyorsunuz durup dururken Kılıçdaroğlu çıkıyor, 'Aleviyim' diye bir video çekiyor. Kimse senin Aleviliğini zaten sorgulamadı. Kimsenin senin Aleviliğinle ilgili bir problemi de yok ama bakınız gerçek manada ortaya proje koyamayanlar, ancak bu kimlik siyaseti üzerinden netice almaya çalışacaklar. Bizim bunlara karnımız tok. Bizim kimsenin kimliğiyle bir problemimiz de yok. Kimlik siyaseti eski Türkiye'de kaldı. Koltuk pazarlığı siyaseti eski Türkiye'de kaldı ama bunlar bu eski Türkiye'yi tekrar gündeme getirmeye çalışıyorlar. Hatırlarsınız. Yaşı müsait olanlar, eskiler neydi? Ben sana bir bakanlık vereyim. Oradan üç tane koltuk vereyim, gelin şu hükümeti kurmaya çalışalım. Türkiye'yi biraz da biz yönetelim diye bunlar bir pazarlık siyaseti, koalisyon siyaseti güdüyorlardı. Biz bunları geride bıraktığımızı zannederken, işte bu arkadaşlar bunları tekrar hortlatmaya çalışıyorlar. Bizim milletimiz, bu ayrıştırıcı kimlik siyasetine de bu koltuk pazarlığı siyasetine de koalisyon siyasetine de inşallah yol vermeyecek. 14 Mayıs'ta inşallah doğru tercih yapacak. Türkiye, projeleriyle, yatırımlarıyla, Türkiye'yi kalkındırma sevdasıyla oluşturduğumuz projelerle yoluna devam edecek. Biz milletimizin ferasetine inanıyoruz, güveniyoruz. Gençlerimizin bu iki zihniyet arasındaki farkı çok güzel idrak edeceklerine inanıyoruz. ve neticede inşallah 14 Mayıs'ta başarıyla bu seçimi de atlatıp, nasıl bundan önceki 15 seçimde olduysa yolumuza kararlılıkla devam edeceğimize inanıyoruz" diye konuştu.

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