BAKAN VARANK KARADENİZ'DE GAZIMIZI ÇIKARMAKLA İLGİLİ ÇOK CİDDİ BİR FAALİYET VAR

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 'Su Altı Sistemleri Yarışması aslında geleceğin trendleri açısından çok önemli. Şu anda Karadeniz'de gazımızı çıkarmakla ilgili çok ciddi bir faaliyet var. Orada bu tip su altında çalışan insansız araçlar kullanılıyor ve bunu geliştiren mühendisler de tıpkı buradaki gençlerimiz gibi geçmişte bu alanlara yönelmiş bu çalışmaları yapmış insanlar' dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Giresun'da düzenlenen TÜBİTAK Araştırma Projeleri Yarışması ile ASELSAN İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışmaları'na katıldı. Çotanak Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen yarışmalarda yapılan çalışmaları inceleyen Bakan Varank, insansız su altı araçlarını da kullanıp, yarışmacılara başarı temennisinde bulundu. Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Varank, şu anda finallere katılan lise ve üniversite öğrencilerinin kendi geliştirdikleri insansız su araçlarıyla verilen görevleri yerine getirmeye çalıştığını söyledi.

TEKNOFEST'in iki ayağı olduğunu kaydeden Varank, 'Bunlardan bir tanesi gençlerimizi çocuklarımızı geleceğin teknolojilerine bilime yönlendirdiğimiz teknoloji yarışmaları. Çok farklı kategorilerde binlerce gencimiz bu yarışmalara katılıyor. Ama bunun yanında biz özellikle Türkiye olarak yerli ve milli imkanlarla yaptığımız gelişmeleri vatandaşlara gösterdiğimiz çeşitli etkinlikler oluyor. İşte buradaki İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması aslında geleceğin trendleri açısından çok önemli. Biliyorsunuz şu anda Karadeniz'de gazımızı çıkarmakla ilgili çok ciddi bir faaliyet var. Orada bu tip su altında çalışan insansız araçlar kullanılıyor ve bunu geliştiren mühendisler de tıpkı buradaki gençlerimiz gibi geçmişte bu alanlara yönelmiş bu çalışmaları yapmış insanlar' diye konuştu.

'BU GENÇLER GELECEĞİN EN BAŞARILI MÜHENDİSLERİ OLACAK'

Bakan Varank, gençlerin böyle zor bir kategoride kendi takımlarını kurmalarının, Türkiye'nin dört bir tarafından gelerek Giresun'da yarışmalarının önemine dikkati çekerek, 'Geçmişte bu yarışmalara katılan gençlerin bir kısmı şu anda kendi firmalarını kurmuş vaziyetteler, bu araçları üretiyorlar, bunlardan para kazanıyorlar. İşte bizim amacımız Türkiye'yi katma değerli üretimle kalkındırmak, bunun yolu insana yatırım yapmaktan geçiyor. Bu gençler geleceğin en başarılı mühendisleri olacak, teknik adamları olacak. Bu manada biz da TEKNOFEST'in ne kadar güzel bir atmosfer oluşturduğunu görmekten çok memnunuz' dedi.

TEKNOFEST KARADENİZ'E DAVET

Bakan Varank, İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması'nın zor bir yarışma olduğunu vurgulayarak, suyun altında bir takım görevleri araçlara yaptırabilmenin, bir kısmını da otonom şekilde yaptırabilmenin kolay bir iş olmadığını söyledi. Vatandaşları yarışmaları izlemeye davet eden Varank, 'Bunun yanında tüm Türkiye'yi de TEKNOFEST Karadeniz Samsun'da finallere davet ediyoruz, gelsinler orada Türkiye'nin başarılarını görsünler, orada dereceye giren çocuklarımızın projelerini dinlesinler, hep beraber inşallah ülkemizi kalkındırma yolunda, yolumuza devam edelim' ifadelerinde bulundu.

'TEKNOFEST HEYECANINI DÜNYAYA YAYACAĞIZ'

TEKNOFEST heyecanını tüm dünyaya yayacaklarını belirten Varank, şunları söyledi

ASELSAN gençlere burada bire bir kendi mühendisleriyle teknik destek veriyor. Bunun yanında bu araçları yapabilmeleri için kendilerine maddi destekler veriyoruz ve ilk yarışmadan bugüne geldiğimizde bir takım hazır ürünlerin birleştirildiği araçlardan artık bütün tasarımın, üretimin genç kardeşlerimiz tarafından, lise öğrencileri tarafından yapıldığı yarışmalara gelmiş bulunuyoruz. Bu da bizim ne kadar doğru yolda olduğumuzu aslında gösteriyor. İnşallah biz TEKNOFEST heyecanını Azerbaycan ile başladık tüm dünyaya yayacağız ama bu heyecanı şehirlerimize yaymış olmaktan da çok memnunuz. Bugün Giresun'dayız, öğrencilerimizin hepsine sordum Giresun'dan memnun kaldınız mı Beğendiniz mi Hepsi memnun, Giresunluların misafirperverliğinden memnun, fındık ikramından memnun, dolayısıyla bu heyecanı şehirlere yaymamız da gerçekten Anadolu'daki teknoloji ateşini harlamak açısından çok önemli. İnşallah biz yolumuza devam edeceğiz (DHA)

Bakan Varank, konuşmasının ardından gezdiği stantlarda incelemelerde bulundu.

Demirören Haber Ajansı / Politika