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Bakan Varank'ın oy kullandığı sandıktan Erdoğan çıktı

Bakan Varank'ın oy kullandığı sandıktan Erdoğan çıktı

Politika Haberleri

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın, Bursa'da, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy kullandığı sandıktan Recep Tayyip Erdoğan birinci çıktı.

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın, Bursa'da, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy kullandığı sandıktan Recep Tayyip Erdoğan birinci çıktı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın oyunu kullandığı Yıldırım ilçesindeki 6 Nisan Anadolu Lisesi'nde kurulan 2053 nolu sandıkta sayım işlemi tamamlandı. 371 seçmenden 343'ünün oy kullandığı sandıkta 7 oy geçersiz sayılırken, Recep Tayyip Erdoğan 188 oyla sandıktan birinci isim olarak çıktı. Kemal Kılıçdaroğlu 117, Sinan Oğan 29 oy alırken, seçimlerden çekildiğini açıklayan Muharrem İnce'ye ise 2 oy çıktı.


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Mustafa Varank Bursa Politika Haberler

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