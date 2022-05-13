Bakan Varank: İkiyüzlülükle adalet sistemine zarar vermelerine müsaade etmeyiz (3)

BİLECİK (DHA) - ŞENLİKLERE KATILDILAR

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bozüyük ilçesindeki tesis açılışının ardından kent merkezine geçerek Şeyh Edebali Türbesi'ni ziyaret etti. Daha sonra Gölpazarı'nı Tanıtma ve Kültür Derneği'nin düzenlediği Hıdırellez şenliklerine katılan 2 bakan, pilav dağıttı. İki bakana Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, AK Parti Bilecik milletvekili Selim Yağcı, CHP Bilecik milletvekili Yaşar Tüzün, Bilecik Belediyesi Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı da eşlik etti.