Bakan Varank, gençlerle buluştu

KONSERE KATILDI

Ak Parti Bursa 2'nci bölge milletvekili adayı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bursa'daki seçim çalışmalarında, Orhangazi ilçesindeki GaziFest kapsamında düzenlenen Kolpa Grubu'nun konserinde gençlerle bir araya geldi. Konser alanına Togg ile gelen Bakan Varank'ı kalabalık karşıladı. Sahneye çıkarak konuşma yapan Varank, Türkiye'nin gelecek yüzyılında gençlerin daha etkili olacağını belirterek, "Türkiye Yüzyılı'nı gençler inşa edecek. Türkiye'nin insansız hava araç üreten şirketi BAYKAR'da da çalışanların yaş ortalaması kaç biliyor musunuz? 28. 28 yaşındaki gençler dünyadan ses getirebiliyorlar. Onun için biz diyoruz ki ne kadar çok desteklersek onlar da dünyada o kadar ses getirir. Türkiye Yüzyılı'nı beraber inşa etmeye var mısınız? Abiniz olarak sizlerle beraber yol yürümek istiyorum" dedi.

Hasan BOZBEY/ ORHANGAZİ (Bursa),