Bakan Varank: Demek ki İmamoğlu'nun Togg'un havasına ihtiyacı var (3)

PAZAR YERİ AÇILIŞINA KATILDIGürsu Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nin açılışını gerçekleştiren Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve AK Parti Bursa 2'nci bölge 1'inci sıra milletvekili adayı Mustafa Varank, daha sonra Yenişehir ilçesinde bulunan...

PAZAR YERİ AÇILIŞINA KATILDI

Gürsu Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nin açılışını gerçekleştiren Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve AK Parti Bursa 2'nci bölge 1'inci sıra milletvekili adayı Mustafa Varank, daha sonra Yenişehir ilçesinde bulunan kapalı pazar yeri açılışına katıldı. Açılışa AK Parti il Başkanı Davut Gürkan, MHP İl Başkanı Cihan Kalkancı, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, siyasi partilerin temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bakan Varank, daha sonra iş insanlarıyla basına kapalı organize sanayi bölgeleri istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Mehmet İNAN- Mine AK/ BURSA,