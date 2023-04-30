Bakan Varank: 'Cumartesi günü 600 bin kişi TEKNOFEST'i ziyaret etti'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Dün bu alanda TEKNOFEST'i 600 binden fazla vatandaşımız ziyaret etti" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Dün bu alanda TEKNOFEST'i 600 binden fazla vatandaşımız ziyaret etti" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye Bilimsel Akademisi (TÜBA) bünyesinde çalışan ve ödül alan akademisyenlere düzenlenen törenle ödüllerini verdi. Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST'teki stantta gerçekleşen ödül töreninde Bakan Varank, ödül miktarının arttırıldığını söyledi. Varank, üçüncü olan bilimsel çalışmaya 50 bin, ikinciye 60 bin ve birinci olan çalışmaya ise 75 bin TL ödül verileceğini açıkladı.

Cumartesi günü TEKNOFEST'i 600 bin kişinin ziyaret ettiğini ifade eden Bakanı Varank, "Dün bu alanda TEKNOFEST'i 600 binden fazla vatandaşımız ziyaret etti. Çoluk çocuk ailelerimiz Türkiye'nin teknoloji kabiliyetini görmek için, teknolojik harikalarını görmek için, yarışmalarda ter döken genç kardeşlerimizin neler başardığını görmek için buradaydı. İnşallah 600 binin çok üstünde ziyaretçi ağırlayacağız. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak TEKNOFEST'e ciddi katkılar veriyoruz. İlk defa biz bilimsel çalışma yapan genç akademisyenlerimize ödüller vereceğiz" dedi.

Bakan Varank, ardından bilimsel çalışması dereceye giren akademisyenlere ödüllerini verdi. - İSTANBUL