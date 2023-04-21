Bakan Varank: Buruk bir bayram geçiriyoruz (3)

BAKAN VARANK, PARTİSİNİN BAYRAMLAŞMA TÖRENİNE KATILDISanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, huzurevi ziyaretinin ardından AK Parti Bursa İl Başkanlığı tarafından Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen bayramlaşma programına katıldı.