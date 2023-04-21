Bakan Varank: Buruk bir bayram geçiriyoruz (2)

ŞEHİT YAKINLARI, GAZİLER VE DEPREMZEDELERLE BAYRAMLAŞTISanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından şehit yakınları, gaziler ve depremzedeler için Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen bayram kahvaltısı programına katıldı.

ŞEHİT YAKINLARI, GAZİLER VE DEPREMZEDELERLE BAYRAMLAŞTI

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından şehit yakınları, gaziler ve depremzedeler için Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen bayram kahvaltısı programına katıldı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Efkan Ala, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan'ın da katıldığı toplantıda konuşan Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salonda bulunanlara gönderdiği selamını iletti.