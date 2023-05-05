Bakan Varank, Bursa Yıldırım'da vatandaşlara hitap etti Açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Biz hep yapmanın, üretmenin derdinde olduk ama bu karşımızdakiler hep yıkmanın, engellemenin derdinde oldu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Biz hep yapmanın, üretmenin derdinde olduk ama bu karşımızdakiler hep yıkmanın, engellemenin derdinde oldu. Biz onlara aldırış etmedik. Biz yolumuza devam ettik. Sayın Cumhurbaşkanı'mız bu milletimizi hak ettiği yatırımlarla, hizmetlerle buluşturmak için dur durak demeden çalıştı, çalışmaya devam ediyor." dedi.

AK Parti Bursa milletvekili adayı Varank, Yıldırım ilçesindeki Aziziye Camisi'nde cuma namazını kıldıktan sonra Yavuzselim Meydanı'nda seçim otobüsünden vatandaşlara hitap etti.

Bakan Varank, her zaman üretmenin, taş üstüne taş koymanın, aziz milleti hak ettiği yatırımlarla, hizmetle buluşturmanın derdinde olduklarını söyledi.

14 Mayıs'tan sonra da hizmetlere devam etmek istediklerini belirten Varank, şu değerlendirmede bulundu:

"Bunun yolu 14 Mayıs'ta doğru tercihi yapmaktan geçiyor. Biz inanıyoruz ki buradaki kardeşlerimiz yine doğru tercihi yapacak, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın arkasında dimdik duracak ve inşallah Türkiye bu hizmet kervanına devam edecek. Türkiye'nin otomobili burada değil mi? Bunu ilk ilan ettiğimiz andan itibaren bize neler dediler hatırlıyorsunuz değil mi? 'Bunun fabrikası nerede?' dediler mi? Fabrikayı yaptık. 'Bunun içinde üretim bandı yok. Siz bizi kandırıyorsunuz.' dediler mi? Biz araçları yollara çıkardık. Dediler ki 'Bu araç 2 milyon lira olur, bunu kimse almaz." Tam 177 bin vatandaşımız, 60 bin lira kapora yatırıp bu arabayı almak istedi mi? Şimdi diyorlar ki 'Bu araçlardan birkaç tane ürettiniz. Siz bunları İtalya'dan getiriyorsunuz.' Bunlar o kadar cahiller ki bunlar ne Türkiye'yi ne Bursa'yı biliyorlar. Bunlar Gemlik'i İtalya'da zannediyorlar ama Gemlik, Bursa'da. Türkiye'nin otomobili Bursa'dan çıkıyor. Biz hep yapmanın, üretmenin derdinde olduk ama bu karşımızdakiler hep yıkmanın, engellemenin derdinde oldu. Biz onlara aldırış etmedik. Biz yolumuza devam ettik. Sayın Cumhurbaşkanı'mız bu milletimizi hak ettiği yatırımlarla, hizmetlerle buluşturmak için dur durak demeden çalıştı, çalışmaya devam ediyor."

"Biz bunların aklına uysaydık Türkiye doğal gaz keşfedebilir miydi?"

"Biz eğer muhalefetin aklıyla hareket etmiş olsaydık, Türkiye'nin otomobilini yapabilir miydik?" ifadesini kullanan Varank, sağlık ve enerji alanlarındaki yatırımlara değindi.

Bakan Varank, şöyle devam etti:

"Burada kimler Şehir Hastanesine gitti? Şehir Hastanesini gördünüz mü? Beğendiniz mi? Peki biz bunların aklına uysaydık Bursa'nın şehir hastanesi olur muydu? Olmazdı. Türkiye'ye kazandıracak, Türkiye'ye refahı getirecek Karadeniz'de doğal gazı bulduk değil mi? Onunla ilgili neler söylüyorlardı hatırlıyor musunuz? Bizimle dalga geçiyorlardı değil mi? Şimdi biz gazı bulduk, karayla buluşturduk. Vatandaşlarımız evinde bu ay hiç fatura ödemiyor. Fatura geldi mi size? Sıfır lira, sıfır. İnşallah bir yıl boyunca evlerde kullandığımız doğal gazda 25 metreküpe kadar hiç para ödemeyeceksiniz. Peki biz bunların aklına uysaydık Türkiye doğal gaz keşfedebilir miydi? Keşfedemezdi. Onun için iş bilenin kılıç kuşananın. Çalışmamız lazım. Daha yapacak çok işimiz var. Bursa'da yapacak çok işimiz var. Bunun için sağlam, akıllı kadrolar lazım. Daha da önemlisi bu fırtınalı denizde, şu dünyada Türkiye gemisini salimen yürütecek tecrübeli cesur bir kaptan lazım. O kaptan kim? Recep Tayyip Erdoğan."

Varank, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve milletvekili adaylarına destek istedi.

Türkiye'ye, Türkiye Yüzyılı'nı, daha güçlü bir ülkeyi vadettiklerini vurgulayan Varank, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Togg'la, TCG Anadolu'yla, İMECE uydusuyla, Osmangazi Köprüsü'yle, daha nice hizmetlerle daha güçlü bir Türkiye'yi öneriyoruz. Onlar ne öneriyor değerli kardeşlerim? Kaos öneriyor. Yaşı müsait olanlar o koalisyon dönemlerini, bu ülkede kirli pazarlıkların yapıldığı zamanları gayet iyi hatırlarlar. 'Sana iki bakanlık vereyim. Üç tane milletvekilini transfer edeyim. Hükümeti kurayım. Ben yoluma bakayım.' Bu pazarlıkları iyi hatırlar burada yaşı müsait olanlar ama bu koalisyonlardan bu memlekete hayır geldi mi? O 'altılı masa'nın bir tane ortağı var, Meral Akşener. Bu ülkede bakanlık yaptı. Diyor ki 'Bu ülkedeki en müreffeh, en rahat zamanlar koalisyon dönemleriydi.' Bizim aklımızla alay ediyor. Hatırlayın onun bakan olduğu dönemleri. Bu ülkede terörün kol gezdiği dönemleri... Ülkenin yarısında saat 4'ten, 5'ten sonra sokağa çıkamadığımız dönemleri, hatırlıyorsunuz değil mi? Terör bu ülkede kol geziyordu. Hanımefendi kendi sırça köşkünde bakanlık yaptığını zannediyordu. Ama şimdi öyle mi?"

"Terörü temizleseydiniz de bu petrolü siz bulsaydınız"

Sanayi ve Teknoloji bakanı Varank, Gabar Dağı'ndaki yeni petrol rezervi keşfine işaret ederek, "Bakınız Gabar'da Türkiye'nin en büyük petrolünü bulduk. Günlük 80 bin varil üretimimiz varken Gabar'da bulduğumuz petrol 100 bin varil. Buna da inanmıyorlar ama biz onlara da o petrolü göstereceğiz. O zamanlar terörü temizleseydiniz de bu petrolü siz bulsaydınız ya. Ama ne öyle bir kabiliyetleri var ne öyle bir dertleri oldu. Bunlar Türkiye'ye koalisyon öneriyorlar, kaos öneriyorlar. Diyorlar ki '7 cumhurbaşkanı yardımcısı olacak, bunlar ortak karar alacak. Ondan sonra cumhurbaşkanı karar verecek.' Böyle bir sistemle Allah aşkına apartman yönetilir mi? Ama bunlar apartman yönetilmeyecek sistemi Türkiye'ye teklif ediyorlar." ifadesini kullandı.

Türk milletinin feraset sahibi ve öngörülü olduğunu ifade eden Varank, şunları dile getirdi:

"Değerli kardeşlerim bunlar pazarlığı o kadar ileri götürdüler ki şu iktidar koltuğuna oturmak için o kadar yanıp tutuşuyorlar ki şu anda pazarlığı çok ileri boyutlara taşıdılar, artık terör örgütleriyle pazarlık yapıyorlar. PKK'nın sözde liderleri her gün açıklama yapmıyor mu? Ne diyorlar? 'Teröristleri biz 14 Mayıs'tan sonra hapisten çıkaracağız' diyorlar. Kime güvenip diyorlar bunu? Kılıçdaroğlu'na güvenip diyorlar. Ne diyor bu sözde liderler? 'Eğer 14 Mayıs'ta Erdoğan seçilirse Kandil'de biz biteriz' diyorlar değil mi? Sadece PKK mı? FETÖ'nün temsilcileri her gün sosyal medyadan açıklama yapmıyor mu? Ne diyorlar? 'Biz 14 Mayıs'tan sonra Türkiye'ye döneceğiz.' KHK'lıları, bu FETÖ'nün artıklarını 'tekrar askere, polise, adliyeye sokacağız' diyorlar değil mi? Siz buna müsaade eder misiniz? Bu aziz millet terörün önünü açar mı? Değerli kardeşlerim biz bir olursak, beraber olursak, hep birlikte şu ay yıldızlı al bayrağımıza hizmet etmenin sevdasında olursak evelallah bu ülkenin üstesinden gelemeyeceği hiçbir şey olmaz. Bunun örneğini mi görmek istiyorsunuz? İşte Türkiye'nin otomobili burada. İmece uydumuz uzayda. TCG Anadolu, 'Mavi Vatan'ımızda."

Varank, hizmet kervanının devam etmesi gerektiğini belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın arkasında dimdik durmamız lazım. Bu terör örgütleri kimi destekliyorsa onların karşısında durmamız lazım. Bunu yapmaya var mıyız? Türk, Kürt, Çerkez, Abaza, Zaza, Laz biz bir ve beraberiz. Bizim etnik kimliklerle hiçbir zaman problemimiz olmadı. Biz her bir vatandaşımızı bu ülkenin değeri olarak görüyoruz. Bu ülkenin bir rengi olarak görüyoruz ama ne zaman ki terör örgütleri devreye giriyor, işte bu ülkede biz maalesef acı çekiyoruz. Tekrar o terör örgütlerinin bu ülkede yeşermesine müsaade etmeyelim. Allah'ın izniyle bu ülkeyi Türkiye Yüzyılı'na taşıyacak liderle yol yürüyelim."

Bakan Varank'a, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ve AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ile diğer ilgililer eşlik etti. Vatandaşlar, Varank ve Togg ile fotoğraf çektirdi.