Bakan Varank, Bursa Karacabey'de vatandaşlara hitap etti Açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Bizim aziz milletimiz, bizim cefakar, vefakar milletimiz bu memleketi terör örgütlerine peşkeş çektirmez. Bunun karşısında durur.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Bizim aziz milletimiz, bizim cefakar, vefakar milletimiz bu memleketi terör örgütlerine peşkeş çektirmez. Bunun karşısında durur. Onun için sağlam durmamız lazım. 14 Mayıs'ta PKK kimi destekliyorsa onun karşısında durmamız lazım. 14 Mayıs'ta FETÖ kimi destekliyorsa karşısında durmamız lazım." dedi.

Karacabey Meydanı'na "Kapadokya" renkli Togg ile gelen Bakan Varank, vatandaşlara hitabında, 21 yıldır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bu ülkede taş üstüne taş koymanın, bu ülkeyi yatırımlarla donatmanın, bu ülkeyi hak ettiği hizmetleri kazandırmanın mücadelesini verdiklerini söyledi.

Gece gündüz demeden bu millete hizmet etmenin sevdasını yaşadıklarını aktaran Varank, "Hamdolsun bu millet de 21 senedir Sayın Cumhurbaşkanımızın arkasında dimdik duruyor ve biz diyoruz ki bu hizmet kervanının devam etmesi lazım. İnşallah hep birlikte önce Karacabey'i sonra Bursa'yı kalkındırmamız lazım. Bunun yolu 14 Mayıs'tan geçiyor." diye konuştu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, bu hizmet mücadelesinin kolay olmadığını belirterek, "Bir yandan bu ülkede vesayetle mücadele ettik, birtakım güçlerin bu ülkeye tahakküm etmesiyle mücadele ettik, bir yandan da bu ülkeye layık olduğu hizmetleri kazandırmak için gayret ettik. Buraya Türkiye'nin otomobiliyle geldik. Togg'u gördünüz mü? Beğendiniz mi? Togg'un hikayesi bizim bu ülkedeki hizmet mücadelemizin hikayesi." ifadelerini kullandı.

AK Parti olarak hep yapmanın, üretmenin derdinde olduklarını vurgulayan Varank, muhalefeti eleştirerek şöyle devam etti:

"Onlar yıkmanın derdinde oldu, bizi paçamızdan tutup aşağı çekmenin derdinde oldu, projeleri engellemenin derdinde oldu ama biz onlara aldırış etmedik. Biz kararlılıkla Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yolumuza devam ettik. Şimdi diyoruz ki bu hizmet kervanının devam etmesi lazım. Eğer biz Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden birisi yapacaksak Togg'lara, TCG Anadolu'ya, İmece Uydusuna devam etmemiz lazım. Ancak bunları yaparak biz Türkiye'yi kalkındırırız. Ancak bunları yaparak ekmeğimizi büyütürüz, refahı paylaşırız. Karadeniz'de gazı keşfettik. Onunla ilgili neler dediklerini hatırlıyorsunuz değil mi? 'Her sene gaz keşfediyordunuz. Nerede bu gaz?' dediler. Biz o gazı keşfettik, karayla buluşturduk. Şimdi vatandaşlarımız bu ay gaz faturası ödemiyor. Faturada ne yazıyor? 'Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle bu fatura sıfır liraya indirilmiştir' diyor. Bize inanmayanlar şu anda utanıyor mu? Hayır utanmıyor."

"Koalisyonu getirmeye çalışanlara müsaade etmememiz lazım"

Muhalefetin ekonomiden ve projelerden anlamadığını dile getiren Mustafa Varank, AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın yoluna devam edeceğini belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Karşımızda bir yıkım ekibi var. Bu yıkım ekibi gözünü öyle karartmış ki eski Türkiye'yi tekrar gündeme getirmeye çalışıyorlar, koalisyonları gündeme getirmeye çalışıyorlar. Bu yedili koalisyonun bir tane ortağı var Meral Akşener. Geçen gün çıkmış utanmadan ne diyor biliyor musunuz? 'Bu memlekette en rahat dönem koalisyonlar dönemiydi' Biz hastane kuyruklarını çok iyi hatırlıyoruz. Terörün kol gezdiği zamanları çok iyi hatırlıyoruz. Belki Meral Akşener sırça köşkünde bakanlık yapıyordu ama bu millet terörden inim inim inliyordu. Her gün bombalar patlıyordu. Onun için bu koalisyonu getirmeye çalışanlara müsaade etmememiz lazım."

"Aziz milletimiz bu memleketi terör örgütlerine peşkeş çektirmez"

Millet İttifakı'nın sadece kendi arasında pazarlık yapmadığına dikkati çeken Bakan Varank, "Şu anda terör örgütleriyle pazarlık yapıyorlar. Kandil'deki sözde liderler her gün açıklama yapıyor. 'Hapisteki arkadaşlarımız 14 Mayıs'ta hapishaneden çıkacak' diyorlar. Kime güvenip bunu söylüyorlar? Kılıçdaroğlu'na güvenip söylüyorlar. Sadece PKK mı? FETÖ her gün açıklama yapmıyor mu? 'Biz Türkiye'ye döneceğiz. KHK'lıları tekrar askere, polise, adliyeye sokacağız' demiyorlar mı? Kime güveniyorlar? Kılıçdaroğlu'na güveniyorlar. Bizim aziz milletimiz, bizim cefakar, vefakar milletimiz bu memleketi terör örgütlerine peşkeş çektirmez. Bunun karşısında durur. Onun için sağlam durmamız lazım. 14 Mayıs'ta PKK kimi destekliyorsa onun karşısında durmamız lazım. 14 Mayıs'ta FETÖ kimi destekliyorsa karşısında durmamız lazım. Buna var mıyız? Allah sizlerden razı olsun." ifadelerini kullandı.

"Türkiye Yüzyılına hep birlikte ilerleyeceğiz"

Koalisyon dönemlerini bilmeyen gençlere bunların iyi anlatılması gerektiğini vurgulayan Varank, sözlerini şöyle noktaladı:

"Gençlere şunu söylememiz lazım; 'Size vadettikleri koalisyon.' Recep Tayyip Erdoğan ne vadediyor? TEKNOFEST kuşağını vadediyor. İHA'ları, SİHA'ları, Togg'u yapan mühendisleri vadediyor. Onun için gençlerin önüne hangi lider vizyon koyuyorsa gençlere onu çok güzel anlatmamız lazım. Bu eski Türkiye kalıntılarını, koalisyonu getirmek isteyenleri tarihin çöplüğüne gönderelim. Emin olun bu ülkenin geleceği çok farklı olacak. Bu ülkenin ufku daha aydınlık olacak. Kardeşliğimiz daha da pekişecek ve ondan sonra kararlılıkla Türkiye Yüzyılına hep birlikte ilerleyeceğiz. İnşallah Türkiye Yüzyılını bizim evlatlarımız, gençlerimiz inşa edecek."

Konuşmaların ardından Bakan Mustafa Varank, ilçe meydanındaki tezgahın başına geçip pişirdiği lokmaları vatandaşlara dağıttı.

Varank'a, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, AK Parti milletvekili adayları ve çok sayıda partili eşlik etti.