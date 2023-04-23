Bakan Varank: Bizim ortaya koyduğumuz projeler, birilerinin hayallerine bile gelemiyor (4)

SEÇİM İRTİBAT BÜROSUNUN AÇILIŞINA KATILDI

AK Parti'den Bursa 2. bölge milletvekili adayı olan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, seçim irtibat bürosunun açılış töreni için Orhangazi'ye geçti. Varank, Togg ile giriş yaptığı Orhangazi'de şehir girişinden seçim bürosuna kadar olan yaklaşık 100 metrelik mesafeyi vatandaşların yoğun ilgisi nedeniyle yaklaşık 40 dakikada katedebildi. Davut Gürkan'ın kullandığı Togg ile seçim irtibat bürosuna gelen Varank, burada vatandaşlara seslendi. Varank, Orhangazi'deki yoğun ilgiye teşekkür ederek başladığı konuşmasında, "Orhangazi göstermiştir ki milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan'a sahip çıkacaksınız. Bugüne kadar nasıl ona sahip çıktıysanız yine ona sahip çıkacaksınız. Cumhurbaşkanımızı tekrar o koltuğa oturtmaya var mısınız? Cumhur İttifakı'nı sandıkları patlatarak Meclis'te büyük çoğunlukla iktidar yapacak mısınız? Erdoğan bu ülkeye adeta ömrünü verdi. Bizim planımız var, projemiz var. Sayın Cumhurbaşkanımız bu projeleri hayata geçirmek için adeta canını dişine takıyor. Buraya neyle geldim. Türkiye'nin yerli otomobili Togg ile geldim. Sayın Cumhurbaşkanımız yerli otomobilimizi yapacağız dediğinde muhalefet ne dedi? Yapamazsın dedi. Türkiye'de yerli otomobil yapmak intihardır dediler. Ne dedi Cumhurbaşkanımız. 'Türk yaparsa en iyisini yapar' dedi" diye konuştu.

"Bu kader seçiminde bize çok iş düşüyor. Herkese, eşe, dosta, akrabaya ulaşıp onlara en güzel şekilde anlatmamız gerekiyor. Bu PKK ile bile pazarlık yapmaya yeltenen koalisyona oy vermeyin dememiz lazım. Bakın, bunlar kapalı kapılar ardından pazarlıklar yapıyorlar. Ne diyor Kılıçdaroğlu, ben Selahattin Demirtaş'ı hapisten çıkaracağım diyor. Sen kimsin hapisteki bir adamı hapisten çıkarıyorsun. Sen yargıya müdahale mi edeceksin. Demek ki bunların niyetleri başka. Bunlara asla fırsat vermememiz gerekiyor. Bunların tek dertleri milleti aldatmak. Milleti kandırırsa acaba biz oy alır mıyız derdindeler. Ama bu millet bunlara bu fırsatı vermeyecektir. Bu millet akıllıdır, feraset sahibidir. Neyin Türkiye'nin yararına neyin zararına olduğunu iyi bilir."

Hasan BOZBEY/ ORHANGAZİ, (Bursa),