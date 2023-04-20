Bakan Varank: Bizim gündemimizin bir numaralı maddesi depremzede kardeşlerimiz (2)

PARTİ TEŞKİLATIYLA İFTARDA BULUŞTU

Bursa'da depremzedeleri ziyaret eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve Bursa 2'inci Bölge 1'inci sıra Milletvekili Adayı Mustafa Varank, daha sonra Kent Meydanına gelerek burada vatandaşlarla bir araya geldi. Yerli üretim otomobil olan Togg'la meydana gelen Varank ilgi odağı oldu. Burada vatandaşlarla sohbet eden ve fotoğraf çektiren Bakan Varank, ardından AK Parti İl Başkanlığı tarafından düzenlenen iftara programına katıldı. Varank'ın yanı sıra 28 dönem milletvekili adayları, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, eski milletvekilleri, vatandaşlar ile çok sayıda davetli yer aldı.

Seçim sürecini en güzel şekilde geçirmeleri gerektiğini vurgulayan Mustafa Varank, "Bir dönemeçten geçiliyor. İşte nasıl biz birbirimize sımsıkı sarılıyorsak, bu davaya sımsıkı sarılıyorsak bu seçim dönemini de en güzel şekilde geçirmemiz lazım. Kapı kapı dolaşmamız lazım. Telefon rehberimizdeki her bir arkadaşımızı tek tek aramamız lazım. Sokakta mutlaka vatandaşlarımıza dilimiz döndüğünce davamızı bu seçimin önemini anlatmamız lazım. Bunu yaparsak Allah'ın izniyle bu seçimden de galip ayrılırız. Bu kutlu yürüyüşte Türkiye Cumhuriyeti'nin yüzüncü yıl yürüyüşünde biz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yolumuza kararlılıkla devam edebiliriz. Artık Türkiye Yüzyılı'nın kapılarını önce Bursa'dan sonra da Türkiye'den açmış olacağız. Bu seçim acaba denecek bir seçim değil. Amalı cümleler kurma seçimi değil. Benim kalbim kırılmıştı, acaba ben oraya gitmeyeyim, burada oturayım deme seçimi değil. Bu gerçekten Türkiye'nin kaderini belirleyecek bir seçim. O şuurla hareket etmemiz lazım. O anlayışla alanda çalışmamız lazım" ifadelerini kullandı.