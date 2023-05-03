Bakan Varank: 14 Mayıs'ta yine doğru tercih yapılacaktır (3)

CUMHUR BULUŞMASINA KATILDI

Bilim, Sanayi ve teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gaziantep'te Gaziray Park açılışı ve Cumhur Buluşmasına katıldı. Bakan Varank'a, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Valisi Davut Gül, AK Parti milletvekili adayları eşlik etti.

Ülkede bir dönem koalisyonlar olduğunu ifade eden Bakan Varank, şunları söyledi: "Biz ne kadar yapmak derdindeysek birileri de yıkma derdinde. Birileri bu ülkeyi sürekli paçasından tutup aşağı çekme derdinde. Eskiden bu ülkede kirli pazarlık siyaseti vardı. İki bakanlık vereyim, üç milletvekili transfer edeyim ben işimi göreyim hesabı vardı. Koalisyonlar vardı bu ülkede. Ama şu anda bu kirli pazarlığı o kadar ileri götürdüler ki şu anda PKK ile pazarlık yapıyorlar. Kandil'in sözde liderleri her gün açıklama yapıyorlar. 14 Mayıs'tan sonra hapisteki bütün teröristleri çıkartacağız diyorlar. Kime güveniyorlar. Kılıçdaroğlu'na güveniyorlar. Şu anda FETÖ'cülerle pazarlık yapıyorlar. FETÖ'cüler ne diyor. 14 Mayıs'tan sonra Türkiye'ye döneceğiz diyorlar. Bizim çok akıllı olmamız lazım. Bizim teröristlere teslim edecek bir ülkemiz yok. PKK kimi destekliyorsa, FETÖ kimi destekliyorsa onun karşısında olmamız lazım."