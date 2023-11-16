Bakan Uraloğlu: "Zengezur Koridoru'nu ulusal ağımıza bağlamak için yeni bir demiryolu inşa edeceğiz"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Zengilan'da düzenlenen panelde yaptığı konuşmada, "Ülkemizin doğusunda yeni bir bağlantı olarak, Zengezur Koridoru'nu ulusal ağımıza bağlamak için yeni bir demiryolu inşa edeceğiz.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Zengilan'da düzenlenen panelde yaptığı konuşmada, "Ülkemizin doğusunda yeni bir bağlantı olarak, Zengezur Koridoru'nu ulusal ağımıza bağlamak için yeni bir demiryolu inşa edeceğiz. Bölgemizin barış güzergahı olması için çalışıyoruz" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Azerbaycan'ın Ermenistan işgalinden kurtardığı Karabağ'daki Zengilan şehrinde düzenlenen Transit Koridorların Oluşturulmasıyla ilgili "Avrasya'nın Potansiyelinden Faydalanmak" konulu panele katıldı. Panelde konuşan Bakan Uraloğlu, Doğu-Batı bağlantısının geliştirilmesi kapsamında gerçekleştirilen Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattı ile Asya ve Avrupa arasındaki Orta Koridorun demiryolu bağlantısını sağlamlaştırdıklarını ifade ederek, "2053 vizyonumuz doğrultusunda, Asya, Avrupa, Afrika ve Ortadoğu arasında artan ticarete paralel olarak ulaştırma bağlantılarını artırmayı hedefliyoruz" dedi.

"İkinci demiryolu bağlantısını tesis ediyoruz"

Bakan Uraloğlu, "Demiryolu altyapısını geliştirmeye ciddi bir pay ayırdık. Gerek Asya'dan gerekse Orta Doğu'dan gelecek yüklerin akışını sorunsuz bir şekilde sağlamak için, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Asya ve Avrupa kıtaları arasında, Marmaray'dan sonra, ikinci demiryolu bağlantısını tesis ediyoruz. Bulgaristan ile artan demiryolu potansiyelini de dikkate alarak, ikinci bir demiryolu geçiş noktası kurulması konusunda Mutabakat Zaptı imzaladık. Komşu ülkeler ile ulusal demiryolu ağımız arasındaki bağlantıları da geliştirmek için çalışmalarımız devam ediyor. Türkiye olarak hem ülkemizin doğusunda, batısında ve güneyinde yeni bağlantı noktaları tesis etmek için var gücümüzle çalışıyoruz hem de bu bağlantıları Akdeniz, Ege Denizi ve Karadeniz'deki limanlarımızla destekliyoruz" diye konuştu.

"Orta koridorun demiryolu bağlantısını sağlamış olduk"

Bakan Uraloğlu, "Doğu-Batı bağlantısının geliştirilmesi kapsamında gerçekleştirdiğimiz Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattı ile Asya ve Avrupa arasındaki Orta Koridorun demiryolu bağlantısını sağlamış olduk. Orta Koridoru destekleyici eylem planlarını bölge ülkeleri ile birlikte belirliyoruz. Aldığımız kararları uygulamaya aktaracak adımların da takipçisiyiz. Ülkemizin doğusunda yeni bir bağlantı olarak, Zengezur Koridoru'nu ulusal ağımıza bağlamak için yeni bir demiryolu inşa edeceğiz. Azerbaycanlı kardeşlerimizle yakın bir şekilde Zengezur'un bölgemizin barış güzergahı olması için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

"İhtiyaç duyduğumuz iki şey, samimiyet ve iş birliği"

Bakan Uraloğlu, "Ticaretin tüm gerekliliklerine uyan ve ihtiyaç duyulan ulaştırma altyapısı ile ilgili sorun yaşamayan taşıyıcı, rahatça taşımacılık yapabiliyor mu? Maalesef hayır, peki neden? Karayolu taşımacılığında ikili ve transit taşımaları serbestleştirmediğimiz, sürücülerimizi vize zorlukları altında ezdiğimiz ve demiryollarında karşılıklı işletilebilirlik konusunda gerekli adımları yeterince atmadığımız için. Bu zorlukları ortadan kaldırmak için ihtiyaç duyduğumuz iki şey, samimiyet ve iş birliği" diye konuştu.

"Ulaştırma Bakanları Konseyi'nin aldığı ilk karar, demiryolu çalışma grubunu kurmak oldu"

Bakan Uraloğlu, "Bizler ülkemizin doğusunda ve güneyinde demiryolu ile yapılacak transit taşımalar için ağlarımızı hızla geliştirirken, sevk edeceğimiz yüklerin batı sınırlarımızda sıkışmasını istemiyoruz. Bu amaçla geçen sene Türkiye, Bulgaristan, Macaristan ve Sırbistan olarak Ulaştırma Bakanları Konseyi'ni kurduk. Bu konseyde ilk aldığımız karar demiryolu çalışma grubunu kurmak oldu. Türkiye'den sonra yüklerin devam etmesi için muhataplarımızla ortak eylem planı üzerinde çalışıyoruz. Söylemek istediğim, ticaretin hızına yetişmek için yeni zorluklar çıkaracak uygulamalardan sakınmak ve mevcut zorlukları ivedilikle ortadan kaldırmak gerekiyor. Türkiye olarak bölgesel planlamalara ve düzenlemelere çok önem veriyoruz. Ulaştırma sektörüne milyarlarca dolar yatırım yapılıyor, ama biliyoruz ki tüm bölgenin ulaştırma altyapısı gelişme hızı aynı oranda olmazsa planlamalardaki koordinasyonsuzluk sebebiyle ortaya çıkacak darboğazlar bu yatırımlardan verimli olarak faydalanmayı engelleyecektir. Bu yüzden, yatırımlarımızı birbirimizden haberdar olarak yapmalı ve birlikte planlamalıyız" ifadelerini kullandı.

"Kalkınma Yolu, Süveyş Kanalı'nın bir alternatifi değildir, bizler bir rakip değil, farklı bir güzergah oluşturuyoruz"

Bakan Uraloğlu, paneldeki konuşmasının ardından katılımcıların sorularını yanıtladı. "Türkiye, Irak'ın Basra ilinden kendi sınırına kadar uzanan, Asya ile Avrupa arasındaki seyahat süresini kısaltarak ülkeyi transit merkez haline getirebilecek bir kara ve demiryolu ulaşım koridorunu, Irak ile birlikte inşa edeceğini duyurdu. Türkiye'nin bu koridordaki vizyonu nedir ve siz burayı Orta Koridorun bir uzantısı olarak mı görüyorsunuz? Süveyş Kanalı'na rakip olacak mı?" şeklindeki soruya Bakan Uraloğlu şöyle yanıt verdi:

"Ulaştırma koridorlarına verdiğimiz büyük önem çerçevesinde yeni bağlantı noktaları tesis etmek ve bu bağlantıları Akdeniz, Ege Denizi ve Karadeniz'deki limanlarla desteklemek için çalışmaktayız. Ülke olarak, sadece Doğu-Batı güzergahında değil, aynı zamanda Kuzey-Güney aksında da planlamalarımıza devam ediyoruz. Sizlerin de bildiği gibi Basra Körfezi'ni Türkiye üzerinden Avrupa'ya ve Orta Asya'ya bağlayacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Irak Başbakanı bu konuda gerekli iradeyi 2023 yılı başında ortaya koymuşlardır. Bizler, bu amaçla gerek Irak ile gerekse diğer bölge ülkeleri ile yakın iş birliği içerisindeyiz. Öncelikle belirtmek isterim ki Kalkınma Yolu Süveyş Kanalının bir alternatifi değildir, bizler bir rakip değil farklı bir güzergah oluşturuyoruz. Kalkınma yolu olarak adlandırılan bu yeni güzergah, Irak tarafında yaklaşık bin 200 kilometrelik hem çift hat demiryolu hem de otoyol yapımını içeriyor. Türkiye tarafında ise ulusal demiryolu ve karayolu ağımıza yaklaşık 130 kilometrelik demiryolu ve 300 kilometrelik otoyol ile bağlamak için gerekli teknik çalışmaları tamamladık."

"Bu koridoru, Orta Koridor'u destekleyecek bir çalışma olarak görüyoruz"

Bakan Uraloğlu Kalkınma Yolu'na verilen önemin, Orta Koridoru destekleyecek bir proje olduğunu belirterek, "Çünkü, Batı Afrika'dan Güney Asya'ya ve Orta Doğu'yu da içine alan bölgedeki yüklerin Avrupa ve Orta Asya'ya erişiminde ciddi kolaylıklar sağlayacaktır. Kalkınma Yolu ile Güney Asya'daki bir yük Irak'ın Faw Limanı'ndan sonra tek gümrük noktası geçişi ve mod değiştirmeden Avrupa sınırlarına ulaşacaktır. Bu kolaylığın alternatifi yok, diğer seçeneklerle gelen ilave gümrük geçişleri ve mod değiştirme zorunlulukları, maliyet ve süreyi ciddi olarak artırmaktadır. Keza, Kalkınma Yolu sayesinde Körfez Ülkeleri ile Orta Asya arasında da elverişli bir yeni hat oluşacaktır. Bu güzergahı da çok önemsiyoruz. Kısacası, bu koridoru, Orta Koridor'u destekleyecek ve bölgenin ulaştırma bağlantısallığını ve transit taşımacılık potansiyelini güçlendirecek bir çalışma olarak görüyoruz. Şunun altını çizmek isterim ki taşıma koridorlarının kesişiminde olduğumuzun bilinciyle, en verimli çözümleri ortaklarımız ile hayata geçirmekte kararlıyız" ifadelerini kullandı. - ZENGİLAN