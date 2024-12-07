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Bakan Uraloğlu, Yeniköprü Tüneli'nde İncelemelerde Bulundu

Bakan Uraloğlu, Yeniköprü Tüneli'nde İncelemelerde Bulundu
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yapımı devam eden Yeniköprü T1 ve T2 tünellerinde incelemelerde bulundu. Bakan, tünelin yıllık ulaşımı ve güvenliği artıracağını belirtti.

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yüksekova-Van arasında bulunan Yeniköprü Tüneli'nde incelemelerde bulundu.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde heyelan ve çığ tehlikesi nedeniyle Hakkari- Yüksekova karayolunda yapımı devam eden Yeniköprü T-1 veT-2 tünelinin açılışına sayılı günler kaldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yıl sonunda ulaşıma açılması beklenen YeniköprüT1 ve T2 tünelinde incelemelerde bulunmak üzere Yüksekova'ya geldi. Selahattin Eyyubi Havaalanı'nda protokol tarafından karşılanan Uraloğlu, daha sonra Yeniköprü Tünelini gezdi. Daha sonra gazetecilere açıklamada bulunan Uraloğlu, Hakkari'nin yeralıt zenginlikleri, binlerce yıllık tarihi, kültür varlıkları ve sınır kapılarıyla bölgenin yıldızı haline geldiğini belirtti. Bölgenin ulaşım ağının geliştirilmesi için çalışmaları yürüttüklerini hatırlatan Bakan Uraloğlu, "Hakkari'nin sahip olduğu bu potansiyelin gelişiminin sistemli ve sürdürülebilir olması için, biz de ulaşım ağının geliştirmesine gayret ediyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak son 22 yılda Hakkari'nin ulaşım ve haberleşme altyapısının gelişmesi için tam olarak 46 milyar liralık yatırım gerçekleştirdik. Bölgede daha önce sadece 1 kilometre bölünmüş yol varken, bu sayıyı 102 kilometreye yükselttik. Yine yapım çalışmalarına 2017 yılında başlanan Yeniköprü-Yüksekova yolunu 16,2 kilometre, Yüksekova çevre yolunu ise 7,3 kilometre uzunluğunda bütünü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında projelendirdik. Toplam uzunluğu 23 kilometre olan proje ile 12 kilometre olan devlet yolumuzu bölünmüş yol ve tünel konforuyla yüksek standartlı bir şekilde geçirilmesini sağlamış olacağız" dedi.

Hakkari- Yüksekova yolunda yapılan tünelin, sel ve tahribat riski yüksek heyelanların önüne geçeceğini vurgulayan Uraloğlu, "Güzergahta can ve mal güvenliği tesis edeceğiz. Mevcut güzergahın geometrisini iyileştirerek 33 kilometrelik güzergahı 7 kilometreye getirip 40 dakika olan yolu 15 dakikaya indireceğiz" ifadelerini kullandı.

T1 tünelinde kazı çalışmalarının geçen sene bitirildiğini ve açılışının yakın zamanda gerçekleştirileceğini belirten Uraloğlu, "Işık gördü merasimini burada yapmıştık. O günden bu yana 3 bin 965 metrelik tünelimizi çift tüplü aşınma seviyesinde tamamlanmış bulunuyoruz. Yani T-1 tünelinde işin büyük kısmını bitirdik. Yakında resmi açılışını da hep beraber gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı. T-2 tünelinde ise kazı destekleme çalışmalarına 9 Aralık 2023 tarihinde başladık ve her iki tüpte yaklaşık 216 metrelik ilerleme kaydettik. Bu tüneldeki çalışmaları da 2027 yılında tamamlamayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Bakan Uraloğlu açıklama sonrası Hakkari'de düzenlenecek olan AK Parti Hakkari 8.olağan İl Kongresine katılmak üzere Yüksekova'dan ayrıldı. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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