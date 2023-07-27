Bakan Uraloğlu: Van'ın Rengini Değiştireceğiz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Van'da yapılan Güneş Enerji Santrali açılış töreninin ardından Van Valiliğini ziyaret etti. Bakan Uraloğlu, Van'a yapılan yatırımları ve gelecek planlarını açıkladı. Ayrıca, AK Parti'nin Van'daki rengini değiştireceklerini belirtti.

BAKAN URALOĞLU: VAN'IN RENGİNİ DEĞİŞTİRECEĞİZ

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Van'da Karayolları tarafından yapılan Güneş Enerji Santrali (GES) açılış töreninin arından Van Valiliğini ziyaret etti. Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı ile bir süre görüşen Uraloğlu, ardından esnafı ziyaret gerçekleştirdikten sonra AK Parti İl Başkanlığında partililerle bir araya geldi. Burada açıklamalarda bulunan Bakan Uraloğlu, sadece AK Parti döneminde Van'a 37.6 milyar liralık yatırım yapıldığını söyledi. Van'ın ihtiyaçlarını bildiklerini anlatan Bakan Uraloğlu şöyle konuştu:

Bakan Uraloğlu daha sonra MHP İl Başkanlığını ziyaret etti. Ardından Van Çevre Yolu şantiyesinde incelemelerde bulunan Bakan Uraloğlu, Van'dan ayrıldı.