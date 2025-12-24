Bakan Uraloğlu: "Uçağın düşüş nedeninin belirlenmesi için ses kayıt cihazı ve uçuş veri kayıt cihazının incelenmesi tarafsız bir ülkede gerçekleştirilecektir"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Libya heyetini taşıyan özel jetin Haymana'da düşmesi olayına ilişkin, "Ön rapor çalışması başlatılmış olup ses kayıt cihazı (Cockpit Voice Recorder-CVR) ve veri kayıt cihazı (Flight Data Recorder-FDR) yapılacak ilk incelemenin ardından uçağın düşüş nedeninin belirlenmesi için ses kayıt cihazı ve uçuş veri kayıt cihazının incelenmesi tarafsız bir ülkede gerçekleştirilecektir" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Libya Trablus Mitiga Havalimanı'na gitmek üzere lokal saat 20.17'de havalanan 9H-DFS kuyruk numaralı Malta Sivil Havacılığı'na kayıtlı Falcon 50 tipi özel uçağın kaza kırıma uğramasına ilişkin açıklama yaptı. Bakan Uraloğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, uçağın kaza kırıma uğramasından önce Esenboğa Hava Trafik Kontrol Merkezi ile Kaptan ve Yardımcı Pilot arasında gerçekleşen konuşmaları paylaştı.

Uraloğlu'nun paylaşımında yer alan konuşma şu şekilde:

"Lokal saat 20.17'de Esenboğa Havalimanı'ndan Libya Mitiga (Trablus) Havalimanı için; HMJ185 çağrı adlı uçak standart usullere göre kalkışını gerçekleştirmiştir. Kalkışı müteakip Esenboğa Kuleden uygun ve olağan prosedürler doğrultusunda Hava Trafik Kontrol Merkezi'mizdeki "Yaklaşma Kontrol Ünitesi" ile, akabinde "Saha Kontrol Ünitesi"ne devredilmiştir. Bu doğrultuda ilgili uçuşun kademeli olarak talep ettiği irtifalara yükselmesine müsaade edilmiş; lokal saat 20.25'de en son 34 bin feet irtifaya tırmanarak seyrine izin verilmiştir. Lokal saat 20.31'de söz konusu uçak yaklaşık 32 bin feet irtifadayken PAN-PAN, PAN-PAN, PAN-PAN (uçuşta en riskli aciliyet kodu olan MAY DAY ikazının bir alt seviyesi) deklare etmiş, Genel Elektrik Arızası olduğunu söylemiş ve Ankara'ya geri dönmek için radar vektörü (uçuş rotası) istemiştir.

Lokal saat 20.32'de Hava Trafik Kontrolörü talimatıyla uçağa Esenboğa Havalimanına geri dönüş için uçuş başı ve alçalacağı seviye bildirilmiştir. Lokal saat 20.33'te Uçaktaki pilot tarafından 7700 acil durum kodu (uçuşta en riskli aciliyet kodu) aktif edilmiştir. Hava Trafik Kontrolörü tarafından problemin tekrar teyidine müteakip radarda söz konusu uçağın irtifa bilgisi takip edilememeye başlamıştır.

Lokal saat 20.34'te Pilot-Kontrolör Muhaberesindeki parazitlenmelerden dolayı Hava Trafik Kontrolörü ses seviyesi kontrolü için pilotla teyitleşme gerçekleştirmiştir. Lokal saat 20.34'te uçak, Esenboğa Havalimanına acil geri dönüş için Saha Kontrol Ünitesince geçtiği seviye pilottan teyit edilerek, Yaklaşma Kontrol Ünitesine devredilmiştir.

Lokal saat 20.35'te Uçak, PAN-PAN, PAN-PAN, PAN-PAN deklare ederek Yaklaşma Kontrol Ünitesiyle Esenboğa Havalimanına geri dönüş için temas etmiş, radar vektörü ve alçalacağı seviyeler kendisine verilmiştir.

Lokal saat 20.36'da Pilot-Kontrolör Muhaberesindeki anlaşılabilirlik kaybolmuş ve pilotun sesi zor duyulur hale gelmiştir. Bununla birlikte radar ekranında uçuş bilgilerine ilişkin kısmi kayıplar yaşanmıştır.

Lokal saat 20.38'de Radar ekranında Hava Trafik Kontrolörünce uçağın tamamen görülemediği müşahede edilmiştir.

Lokal saat 20.38'de Hava Trafik Kontrolörü tarafından söz konusu uçağa yapılan çağrılara cevap alınamamış ve sonrasında yaklaşık 5 dakika boyunca değişik frekanslardan da uçağa ulaşılmaya çalışılmıştır, fakat cevap alınamamıştır. Bunun üzerine süratle görevli personelimiz tarafından arama ve kurtarma çalışmalarının başlatılması için ilgili birimler haberdar edilmiştir."

Bakan Uraloğlu, tedbir amaçlı Esenboğa Havalimanında inişler ve kalkışların durdurulduğunu ve tedbirlerin alındığını hatırlatarak, "Yine uçağın kaza kırıma uğrama ihtimaline karşı ilgili makamlarca arama kurtarma faaliyetleri havadan ve karadan ivedilikle başlatılmıştır. Hava Kuvvetleri Hava Savunma Bildirim Merkezince ilgili trafiğin Haymana ilçesi Kesikkavak Köyü yakınlarında Kaza ve Kırıma uğradığı teyit edilmiştir. Olayın ilk anından itibaren ilgili kurumlarla koordineli olarak kaza kırım sonrası Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığı olay yerine yönlendirilmiştir" bilgisini paylaştı.

"Uçağın düşüş nedeninin belirlenmesi için ses kayıt cihazı ve uçuş veri kayıt cihazının incelenmesi tarafsız bir ülkede gerçekleştirilecektir"

Enkaz alanında yapılan inceleme sonucunda ses kayıt cihazı (Cockpit Voice Recorder-CVR) ve veri kayıt cihazının (Flight Data Recorder-FDR) bulunduğunu belirten Uraloğlu, "Ön rapor çalışması başlatılmış olup ses kayıt cihazı (Cockpit Voice Recorder-CVR) ve veri kayıt cihazı (Flight Data Recorder-FDR) yapılacak ilk incelemenin ardından uçağın düşüş nedeninin belirlenmesi için ses kayıt cihazı ve uçuş veri kayıt cihazının incelenmesi tarafsız bir ülkede gerçekleştirilecektir. Yapılacak incelemenin ardından olay tüm şeffaflığı ile milletimiz ve tüm dünya ile paylaşılacaktır. Yaşanan bu elim kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dost ve kardeş ülke Libya devletine ve halkına başsağlığı diliyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA