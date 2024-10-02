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Bakan Uraloğlu, Türk Bayraklı Gemilerin Güvenlik Seviyesini Yükseltti

Bakan Uraloğlu, Türk Bayraklı Gemilerin Güvenlik Seviyesini Yükseltti
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 30 Eylül itibarıyla Lübnan limanlarındaki Türk bayraklı gemilerin güvenlik seviyesini ISPS kodu kapsamında en yüksek seviye olan 3'e yükseltti. Bu adım, gemilerin muhtemel güvenlik tehditlerine karşı hazırlıklı olmasını sağlamak amacıyla alındı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 30 Eylül tarihi itibarıyla Lübnan limanları ve bu limanların açıklarında seyir yapan Türk bayraklı gemilerin Uluslararası Gemi ve Liman Tesisleri Güvenlik Kodu (ISPS) seviyesini en yüksek seviye olan 3'e yükselttiklerini açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Lübnan'da yaşanan güncel gelişmeler ışığında Türk bayraklı gemilerin muhtemel güvenlik tehditlerine karşı hazırlıklı olabilmesi, limanda bulundukları süre zarfında gerekli tedbirleri alabilmeleri ve bu gemilerin erken safhada uyarılabilmesini sağlamak amacıyla Lübnan limanları ve bu limanların açıklarında seyir yapacak Türk bayraklı gemilerin ISPS seviyesini 30 Eylül tarihi itibarıyla 3'e çıkardıklarını duyurdu. Bakan Uraloğlu, güvenlik seviyesi 3'e geçilmesiyle birlikte gemilerin ve mürettebatın yetkili makamların bildirdiği tüm talimatlara uyması gerektiğini belirterek, "Gemi güvenlik planı kapsamında liman tesisi ile iş birliği içinde gemi tarafından güvenlik önlemleri en üst düzeyde uygulanacak" dedi.

Gemi kaptanının gemideki sınırlandırılmış alanlarla ilgili güvenlik önlemlerini arttırabileceğini belirten Uraloğlu, "Bu çerçevede, gemide güvenlik olayına veya varsayılan güvenlik tehdidine yakın olan, erişimin yasaklandığı ek sınırlı alanlar belirlenebilecek, sınırlı alanların aranması sağlanabilecek ve tüm gemiye erişim sınırlandırılabilecektir" ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, güvenlik seviyesi 3 kapsamında gemideki yükleme ve tahliye işlemlerinin geçici olarak durdurulabileceğini ifade ederek, "Ayrıca gemiye malzeme, kumanya ve benzeri eşyaların teslimi esnasında malzemeler daha kapsamlı şekilde aranacak, alımları sınırlandırılabilecek veya ertelenebilecek. Gerektiğinde malzemelerin gemiye alınması tamamen reddedilebilecek" dedi.

Gemiye erişim kısıtlamaları

Bakan Uraloğlu, gemiye erişimde girişi tek ve kontrollü bir giriş noktası ile sınırlandırma, sadece yetkili makamlarca izin verilenlere giriş izni verme, gemideki personeli yönlendirme, gemiye giriş çıkışları geçici olarak durdurma işlemleri yapılabileceğini belirterek, "Ayrıca geminin terk edilmesi, geminin riskli alandan yer değiştirmesi ve geminin tümünün veya belirli alanlarının aranmak için hazırlanması işlemleri de uygulanabilecek" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Politika Lübnan Dünya Eylül

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