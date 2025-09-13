Bakan Uraloğlu, Tunceli'de "Karayolları Genel Müdürlüğü Projeleri Toplu Açılış Töreni"nde konuştu Açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Bu projelerimizle toplamda, zamandan 456 milyon lira, akaryakıttan 63 milyon lira olmak üzere yıllık 519 milyon liralık dev bir tasarrufu sağlarken karbon emisyonunu 3 bin 750 ton azaltarak Tunceli'nin büyüleyici doğasına katkı sağladık, koruma destek verdik." dedi.

Bakan Uraloğlu, Tunceli'nin Pertek ilçesindeki Singeç Köprüsü'nde düzenlenen "Karayolları Genel Müdürlüğü Projeleri Toplu Açılış Töreni"nde yaptığı konuşmada, Tunceli'nin el değmemiş doğası, Munzur ve Pülümür çaylarının hayat verdiği vadileri, Keban Baraj Gölü'nün büyüleyici maviliği ve dağlarının görkemiyle adeta bir doğa ve kültür hazinesi olduğunu söyledi.

Tarihi ve doğal zenginlikleriyle Anadolu'nun en özel köşelerinden biri olan Tunceli'nin, doğu ile batı arasında bir köprü ve kültürlerin buluşma noktası olduğunu belirten Uraloğlu, şöyle konuştu:

"Her bir ilçesi, bu eşsiz coğrafyanın farklı bir yönünü gözler önüne sermektedir. Hamdolsun bugün terörün gölgesinin kalkmasıyla birlikte Tunceli, yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrayan bir turizm cennetine dönüştü. Munzur Vadisi'nin uluslararası standartlardaki rafting parkuru, Munzur Gözeleri, Kırkmerdiven Şelaleleri'nin çağlayan suları, Keban Baraj Gölü'nün maviliği, sakinliği ve görsel ihtişamı huzur arayanları kendine çekiyor. Özetle bu doğal ve kültürel zenginlikleriyle Tunceli, her geçen gün turizmde yeni bir çığır açıyor, yerli ve yabancı ziyaretçilerin büyük beğenisini topluyor."

Uraloğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, Tunceli'nin ulaşım ağını güçlendirmek, ekonomik, sosyal ve turistik potansiyelini artırmak için dev yatırımları hayata geçirdiklerine dikkati çekti.

Son 23 yılda Tunceli'nin ulaşım ve haberleşme altyapısına yaklaşık 20 milyar liralık yatırım yaptıklarını bildiren Uraloğlu, "Bölünmüş yol uzunluğunu 2 kilometreden 48 kilometreye çıkardık. Bitümlü sıcak karışım kaplamalı yolu yoktu 58 kilometre bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol ile Tuncelilileri yollarda güven ve konforla tanıştırdık. Tunceli Şehir Geçişi, Elazığ-Bingöl Ayrımı-Tunceli Yolu, Çemişgezek Geçişi ve Pertek Çevre Yolu gibi önemli kara yolu projelerini tamamladık." dedi.

Uraloğlu, Tunceli'ye üç büyük müjdeyle geldiklerini ifade ederek şunları kaydetti:

"Pertek-Hozat İl Yolu ve Singeç Köprüsü, Pertek-Tunceli İl Yolu ve Çemişgezek-Feribot İskelesi Ayrım-Hozat-Pertek Ayrım İl Yolu'nun açılışlarını gerçekleştirmenin heyecanını ve gururunu yaşıyoruz. Pertek-Hozat İl Yolu ve Singeç Köprüsü projesinde, 40 kilometrelik mevcut yolu 6 kilometre kısaltarak 34 kilometre uzunluğunda sathi kaplamalı tek yol standardında yeniden inşa ettik. Murat Nehri geçişini, 472 metre uzunluğundaki Singeç Köprüsü'yle sağladık. Bildiğiniz üzere 1937'de hizmete giren ilk Singeç Köprüsü, 1974'te Keban Baraj Gölü suları altında kalmış ve ulaşım 1968'de inşa edilen ikinci Singeç Köprüsü ile sağlanmıştı. Şimdi ise üçüncü Singeç Köprüsü ve varyant projesi ile Murat Nehri geçişindeki ulaşım standardını yükselttik, geçiş süresini dörtte bire düşürdük ve yolu 6 kilometre kısalttık. Mevcut 6-7 metrelik yol platformunu 10 metreye genişlettik, yatay ve düşey standartları artırarak duruş ve görüş mesafelerini iyileştirdik. Bu projeyle Pertek, Hozat, Ovacık ve Çemişgezek ilçeleri arasındaki trafik güvenliğini ve seyahat konforunu artırdık. Böylece bu güzergahtaki 50 dakikalık seyahat süresini yarı yarıya 25 dakikaya indirdik."

"Bu projeyle 60 dakikalık seyahat süresini 35 dakikaya indirdik"

Şehrin kuzey-güney aksında stratejik bir güzergah olarak modernize ettikleri Pertek-Tunceli İl Yolu'nun Tunceli'yi Pertek üzerinden Elazığ'a bağlaması açısından çok önemli bir yatırım olduğuna işaret eden Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Elazığ Feribot İskelesi Kavşağı'ndan başlayan 44,2 kilometrelik bu yolu, 7,4 kilometresi iki gidiş iki gelişli şeritli bölünmüş yol, 36,8 kilometresi tek yol standardında, tırmanma şeritli, bitümlü sıcak karışım kaplamayla inşa ettik. Yolu, Kovancılar-Tunceli Devlet Yolu'na köprülü kavşakla bağladık. Dalgalı ve dağlık arazi yapısına rağmen yatay ve düşey standartları yükselttik, platform genişliğini ve görüş mesafesini artırdık. Keban Baraj Gölü geçişini feribotla sağlayan bu yolumuz, Elazığ-Kovancılar-Tunceli güzergahına göre 60 kilometre daha kısa bir alternatif sunuyor. Özellikle ağır taşıt trafiğinin tercih ettiği bu güzergahta, yerleşim yerlerinin Tunceli ve diğer illerle erişimini kolaylaştırdık, can ve mal güvenliğini artırdık. Çetin kış şartlarında 7/24 hizmet verecek bu yolla, doğa ve kültür turizmini destekleyerek bölgenin ekonomik ve sosyal gelişimine de katkı sağladık. Bu projeyle 60 dakikalık seyahat süresini 35 dakikaya indirdik."

Uraloğlu, açılışını gerçekleştirdikleri son proje olan Çemişgezek-Feribot İskelesi Ayrımı-Hozat-Pertek Ayrımı İl Yolu'nu da 23,7 kilometrelik sathi kaplamalı tek yol standardında bir yol inşa ettiklerini belirterek Pertek-Hozat-Çemişgezek Ayrım Kavşağı'ndan başlayan bu yolun, Çemişgezek Feribot İskelesi ayrımına kadar uzandığını anlattı.

"Karbon emisyonlarını 3 bin 750 ton azaltarak Tunceli'nin büyüleyici doğasını koruma altına aldık"

Bu projemizle yatay ve düşey standartları yükselterek görüş mesafesini artırdıklarını, konforlu ve güvenli bir seyahat imkanı sunduklarını aktaran Uraloğlu, şunları söyledi:

"Mevcut 27 kilometrelik yolu 3,3 kilometre kısalttık ve 41 dakikalık seyahat süresini 20 dakikaya indirdik. Hiç şüphesiz bu yolumuz da bölgenin ekonomik canlılığını, kültürel bütünleşmesini ve turizm potansiyelini güçlendirecektir. Hayırlı uğurlu olsun. Bu üç stratejik projeyle, Tunceli'nin ulaşım altyapısının önemli bir bölümünü çağın gereksinimlerine uygun bir şekilde modernize ettik. Doğa, kültür ve turizminin can damarlarını güçlendirerek bölgenin ekonomik ve sosyal kalkınma hamlesine güçlü bir ivme kazandırdık. Bu projelerimizle toplamda, zamandan 456 milyon lira, akaryakıttan 63 milyon lira olmak üzere yıllık 519 milyon liralık dev bir tasarrufu sağlarken karbon emisyonunu 3 bin 750 ton azaltarak Tunceli'nin büyüleyici doğasına katkı sağladık, koruma destek verdik. Böylece, sürdürülebilir bir doğa turizmi vizyonuyla, gelecek nesillere daha yaşanabilir, daha yeşil bir Tunceli mirası bırakma yolunda kararlı bir adım attık."

"Büyüme stratejimizle Tunceli'yi daha güçlü bir geleceğe taşıyacağız"

Uraloğlu, Bakanlık olarak, Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla Tunceli'nin ihtiyaçlarını karşılayacak projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini aktararak "Yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı büyüme stratejimizle Tunceli'yi daha güçlü bir geleceğe taşıyacağız. Bu projelerde emeği geçen yüklenici firmalara, Karayolları Genel Müdürlüğü personelimize ve tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Açılışını yaptığımız yollarımız ve Singeç Köprümüzün Tunceli'ye ve ülkemize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından dua edilip kurdele kesilerek Pertek-Hozat, Pertek-Tunceli, Çemişgezek-Hozat ve Singeç Köprüsü'nün açılışı yapıldı.

Programa, Vali ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kurum müdürleri ve yetkililer katıldı.