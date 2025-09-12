Haberler

Bakan Uraloğlu, Tunceli'de Hüseyin Güntaş Halk Kütüphanesi'ni gezdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tunceli'de Hüseyin Güntaş Halk Kütüphanesi'nde incelemelerde bulundu.

Uraloğlu, beraberindeki Vali ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl ile esnafı gezdikten sonra Hüseyin Güntaş Halk Kütüphanesi'ni ziyaret etti.

Kütüphaneyi yaptıran iş insanı Kazım Güntaş ile görüşen Uraloğlu, yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Kurumdaki görevlilerle de sohbet eden Uraloğlu, çocuklara okul harçlığı verdi.

Bakan Uraloğlu, daha sonra şehit Kemal Balaman'ın Atatürk Mahallesi'nde oturan ailesiyle görüştü.

