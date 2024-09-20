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Bakan Uraloğlu: Son 22 Yılda Ulaştırma ve Haberleşmeye 280 Milyar Dolar Yatırım Yapıldı

Bakan Uraloğlu: Son 22 Yılda Ulaştırma ve Haberleşmeye 280 Milyar Dolar Yatırım Yapıldı
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tekirdağ’da yaptığı açıklamalarda son 22 yılda ulaştırma ve haberleşme alanında 280 milyar dolar yatırım yapıldığını vurguladı. Bölünmüş yollar ve hava limanları inşası ile çeşitli hizmetlerin sağlandığını belirten Uraloğlu, ayrıca genç neslin devlet hizmetlerini doğal karşıladığını ifade etti. Bakan, muhalefetin algı yönetimine dikkat çekerek, AK Parti'nin hizmetlerine devam edeceğini bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tekirdağ'daki ziyaretlerinde son 22 yılda ulaştırma ve haberleşmeye 280 milyar dolarlık yatırım yapıldığını belirterek, hizmetlere devam edeceklerini vurguladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, çeşitli ziyaret ve açılışlar için geldiği Tekirdağ'da, Valilik ve AK Parti Tekirdağ İl Başkanlığını ziyaret etti. AK Parti Tekirdağ İl Başkanlığında açıklamalarda bulunan Bakan Uraloğlu, son 22 yılda ulaştırma ve haberleşme alanında yapılan yatırımlara dikkat çekti. Bakan Uraloğlu, "Son 22 yılda sadece ulaştırma ve haberleşme alanında 280 milyar dolarlık yatırım yaptık. Bölünmüş yollar, 32 hava limanı inşa ettik. Tekirdağ'daki hava limanı ile ilgili sıkıntıları biliyoruz. İl başkanım ve milletvekilim uçak seferlerinin artırılması konusunu gündeme getirdi, bu da bizim gündemimizde. 32 hava limanı yapmak gerçekten kolay değil, yaklaşık 24-25 bin kilometre bölünmüş yol ve 2 bin kilometre otoyol yaptık, bunların hepsi çok kıymetli. Yabancı muhataplarımıza bu rakamları söylediğimizde gerçekten şaşırıyorlar, Türkiye gibi bir ülke için bu kadar büyük işler beklemiyorlar. Çok güzel hizmetler yaptık ve yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Bakan Uraloğlu, genç neslin devlet hizmetlerini artık doğal karşıladığını da belirterek, "Artık vatandaşlarımız bu hizmetleri devletin görevi olarak görüyor. Özellikle 30 yaş altındaki kardeşlerimiz, bu nimetlerle doğdu. 'Zaten devletin görevi' diyerek, bununla oy istemenin anlamı olmadığını düşünüyorlar. O zaman vatandaşımıza dokunup, gönüllerine hitap etmemiz gerekiyor. Elbette ekonomik sıkıntılar var, özellikle dar gelirli vatandaşlarımızın yaşadığı zorluklar. Ama bizim en büyük hedefimiz, vatandaşımızın gönlünü kazanmak. Siz sahada çalıştınız, Allah razı olsun. Gayret ettiniz, istediğimiz sonuçları her yerde alamadık, ama asla davamızdan vazgeçmeyeceğiz" diye konuştu.

Açıklamalarında muhalefetin AK Parti'nin son dönemini yaşadığına dair algı oluşturmaya çalıştığını vurgulayan Bakan Uraloğlu, "Bazen şöyle bir algı oluşturmaya çalışıyorlar. Siz sahadasınız, şimdi askerlik yapan kardeşlerim bilir, 'erken terhis çıkacak' derler. Kendi çıkarır, sonra dolaşır, kendisi de inanır. Şimdi burada da CHP'nin tam yaptığı bu. 'AK Parti'nin son dönemidir' dedikodusunu çıkarıyorlar, sonra kendileri buna inanıyorlar. Biz asla inanmıyoruz, inanmayacağız. Biz Recep Tayyip Erdoğan'ı Allah için seviyoruz, insan olarak seviyoruz. Bırakalım bir kenara, Recep Tayyip Erdoğan'ın yarısı kadar, bırakın çeyreği kadar liderlik özelliği olan birisi varsa tamam, onu da deneyelim. Ama yok böyle birisi, onun için asla onların oluşturmaya çalıştığı algıya hiçbirimiz kesinlikle inanmamalıyız. Biz yolumuza devam edeceğiz. Allah'ın izniyle hizmetlerimizi sürdüreceğiz, önümüzde 4 senelik seçimsiz bir süreç var. Eksiklerimiz nelerdir? Biz kamu olarak bu eksikliklerimizi giderirken, hep beraber insanımızın, kardeşlerimizin, önce kendi ailemizden başlayarak, apartmanımızdan, akrabamızdan, mahallemizden, ilçemizden, ilimizden, köyümüzden başlayarak tüm insanların gönlüne girmemiz gerekir" dedi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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