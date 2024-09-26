Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, İstanbul Airshow 2024'te Ulaşım ve Havacılıkta Kaydedilen İlerlemeleri Vurguladı

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Airshow 2024 uluslararası sivil havacılık fuarı açılış törenine katıldı. Törende konuşan Uraloğlu, "Son 22 yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı ulaştırma hamleleriyle ülkemize adeta çağ atlattık. Yaşadığımız çağda artık ulaşılabilirlik ve hız faktörlerinin, hayatımızın her alanına radikal bir şekilde etki ettiğini görüyoruz" dedi

İstanbul AirShow 2024 Uluslararası Sivil Havacılık Fuarı'nın açılış töreni Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirildi. Törene, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sivil Havacılık Genel Müdürü Prof. Dr. Kemal Yüksek, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Enes Çakmak, Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, THY Teknik A.Ş. Genel Müdürü Mikail Akbulut ve çok sayıda sektör temsilcisi katıldı. Törende konuşan Bakan Uraloğlu, "Zaman; geri döndürülmesi, depolanması ve durdurulması mümkün olmayan çok önemli bir kaynak. Bu nedenle internet ile bir video ya da sayfa açmak istediğinde bunun bir an önce açılmasını istiyor. E-ticaret ile alışveriş yaptığında kargosunun ertesi gün eline ulaşmasını istiyor, bekliyor. Hastanede, bankada ya da herhangi bir devlet dairesinde sırada beklemek istemiyor. Bu durum ulaşım sektöründe de aynı şekilde geçerli insanlar artık A noktasından B noktasına en hızlı, en güvenli, konforlu şekilde nasıl varırım sorusuna cevap arıyor? İlk önce gideceği yer havalimanına sahip mi, uçak bileti bakıyor, yüksek hızlı tren var mı onu kontrol ediyor, yollarda en üst düzey kalite arıyor, otoyol istiyor, olmazsa bölünmüş yol olsun istiyor" dedi.

'2002 YILINDA TOPLAM ARAÇ SAYIMIZ YAKLAŞIK 8.5 İKEN GÜNÜMÜZDE 30 MILYONU GEÇTI'

Yaşadığımız çağda ulaşabilirlik ve hız faktörlerinin hayatımızın her alanına radikal şekilde etki ettiğini söyleyen Bakan Uraloğlu, "Artık bütün vatandaşlarımızın taleplerine cevap veren bir Türkiye var. Son 22 yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı ulaştırma hamleleriyle ülkemize adeta çağ atlattık. 2002 yılında toplam araç sayımız sadece 8.5 milyon ve bölünmüş yol uzunluğumuz da 6 bin 101 kilometre iken ortalama şehirlerarası seyahat hızımız saatte 40 kilometreydi. Bugün araç sayımız 30 milyonu aşmış olmasına rağmen yapmış olduğumuz bölünmüş yollarla yine 30 bin kilometreye varan bölünmüş yollarla artık ortalama hızımız da 90 kilometreye çıkmış durumda. Bunu elbette bahsettiğim gibi yapmış olduğumuz bölünmüş yolları arttırarak sağladık" şeklinde konuştu.

'YÜKSEK HIZLI TRENLER İLE BUGÜNE KADAR YAKLAŞIK 91 MILYON YOLCU TAŞIDIK'

Uraloğlu, 'Yüksek hızlı trenler ile bugüne kadar yaklaşık 91 milyon yolcuyu seyahat ettirdik yani ülke nüfusundan biraz daha fazlası. Havacılıkta ise dünyada en hızlı gelişim gösteren ülkelerden birisi olduk çok şükür. Çünkü uluslararası düzeyde Ülkelerimiz için vazgeçilmez olan ekonomik iş birliklerinin tesisi ve dış ticaret faaliyetlerimizin gelişmesi için gerekli olan en hızlı, güvenli ve konforlu ulaşım yolunun havayolu olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Bu noktada bugün burada sadece havacılık ve uzay sektörünün geleceği için değil ülkelerimizin ekonomik ve sosyo-kültürel geleceği içinde bir araya gelmiş bulunuyoruz" dedi.

'ÜLKEMİZ HAVACİLİK ALANİNDA AVRASYA BÖLGESİNDE LİDER BİR KÜRESEL HAVACİLİK MERKEZİ OLMUŞTUR'

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, "Devir artık kazan-kazan devri. Havayolu ulaşımı ise kazan-kazan devrinin en önemli dinamosu. Bu nedenle tüm dünyada hava ulaşımına verilen önem, diğer ulaşım modlarına göre daha hızlı şekilde gelişmektedir, artmaktadır. Bu noktada Asya ve Avrupa arasındaki doğu-batı koridorunda doğal bir köprü olduğu gibi Kafkas ülkeleri ve orta Asya'dan Afrika'ya uzanan koridorun da tam ortasında bulunan sadece 4 saatlik uçuş süresiyle 1,4 milyar insanın yaşadığı 67 ülke merkezinde muhteşem bir lokasyona sahip olan ülkemiz, gökyüzünde kurduğumuz köprülerle havacılık alanında Avrasya bölgesinde lider bir küresel havacılık merkezi olmuştur. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde dünyada ulaşamadığımız hiçbir nokta kalmayacak. Hedefiyle hareket ederek ülkemizi dünyanın en geniş uçuş ağına sahip ülkelerden birisine dönüştürdük" diye konuştu.

'HAVA ULAŞTIRMA ANLAŞMAMIZ BULUNAN ÜLKE SAYISINI 81'DEN 173'E YÜKSELDİ'

Uraloğlu, "Hava Ulaştırma anlaşmamız bulunan ülke sayısını 81'den, 173'e yükselttik. Böylece dış hatlarda 50 ülkede 60 noktaya uçuş gerçekleştiriliyorken uçuş ağımıza 286 yeni nokta ekleyerek 131 ülkede 347 noktaya ulaştırdık. İç hatlarda aktif havalimanı sayımızı da 26 iken son olarak 10 Ağustos'ta hizmete açtığımız Çukurova Uluslararası Havalimanı'yla 58'e çıkardık. Değerli misafirler dile kolay son 22 yılda her 1,5 yılda bir yeni havalimanı açmışız. Çukurova Uluslararası Havalimanı da hem bölgemizin hem de ülkemizin havacılık alanında uluslararası aktarma merkezi olması adına önemli bir yatırım oldu. Havalimanımız ile birlikte ülkemizin geleceğe açılan kanatları daha da büyüdü daha da gelişti. 2018 yılında hizmete açtığımız İstanbul Havalimanı ile de bugün ülkemiz ve İstanbul, dünyanın en büyük küresel transit merkezlerinden biri haline gelmiş durumdadır. Avrupa'nın en yoğun havalimanı olarak yıllardır sahip olduğu birinciliği sürdürmeye devam ediyor" dedi.

'İLK MİLLİ HABERLEŞME UYDUMUZ TURSAT 6A'

Bakan Uraloğlu, 'Sivil Havacılık alanında çağ atlatan bu başarıları hayata geçirirken aynı dönemde yerli ve milli havacılık ve uzay teknolojilerimizi de geliştirerek bu alanlarda uluslararası arenada söz sahibi ülkeler arasında yer aldı. Bugün kendi yakın yörünge, gözlem ya da haberleşme uydularını geliştiren ve üreten bir ülkeyiz çok şükür. En önemli projelerimizden biri de hiç şüphesiz ilk yerli ve milli haberleşme uydumuz TÜRKSAT 6A'dır. Bilindiği üzere uydumuzu Temmuz ayında uzaya başarıyla fırlattık. Test süreçlerini başlattık. Türkiye, TÜRKSAT 6A'dan edindiği tecrübelerle bölgesindeki ülkeler için haberleşme uydusu üretim merkezi haline de geldi diyebiliriz. TÜRKSAT 6A'nın üretimi ile ülkemiz haberleşme uydusu üreten ilk 11 ülke arasında yerini aldı ve uydu ihracatçısı konumuna yükselmiş oldu. Hava savunma sanayinde de Dünya güç dengelerini değiştiren, muharebe alanında çığır açan teknolojilere imza attık atmaya devam ediyoruz. 2000'li yılların başında İHA'ları kimse bilmezken ilk milli uçuş bilgisayarını geliştirdi" ifadelerini kullandı.