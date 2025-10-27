Bakan Uraloğlu: Sındırgı'daki Depremde İletişim Altyapısı Sorunsuz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen 6.1'lik depremin ardından iletişim altyapısında bir problem bulunmadığını açıkladı.

Bakan Uraloğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen 6.1 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İletişim altyapımızda şu an için herhangi bir sorun bulunmamakla beraber tüm ekiplerimiz sahada çalışmalarını titizlikle sürdürmeye devam ediyor. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun" ifadelerini kullandı. - ANKARA