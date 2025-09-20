Bakan Uraloğlu, Rize'de Selden Etkilenen Hala Tüneli'nde İnceleme Yaptı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Rize'de meydana gelen selden etkilenen Çamlıhemşin Hala Tüneli'nde incelemelerde bulundu.

Bakan Uraloğlu sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Çamlıhemşin Hala Tüneli'nde incelemelerde bulunduk. Bölgemize güvenli ulaşım için çalışmalarımızı sürdürürken, yağışlardan etkilenen yollarımızda da gerekli iyileştirmeleri hızla yapıyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA