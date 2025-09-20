Bakan Uraloğlu, Rize'de Selden Etkilenen Hala Tüneli'nde İnceleme Yaptı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Rize'deki sel felaketinin ardından Çamlıhemşin Hala Tüneli'nde yaptığı inceleme ile bölgede güvenli ulaşım için çalışmaların devam edeceğini açıkladı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Rize'de meydana gelen selden etkilenen Çamlıhemşin Hala Tüneli'nde incelemelerde bulundu.
Bakan Uraloğlu sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Çamlıhemşin Hala Tüneli'nde incelemelerde bulunduk. Bölgemize güvenli ulaşım için çalışmalarımızı sürdürürken, yağışlardan etkilenen yollarımızda da gerekli iyileştirmeleri hızla yapıyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika