Bakan Uraloğlu, PTT Pul Müzesi'ni ziyaret etti

ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Posta ve Telgraf Teşkilatı Pul Müzesi'ni ziyaret etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara'nın Ulus semtinde yer alan PTT Pul Müzesini ziyaret etti. Bakan Uraloğlu'na PTT Pul Müzesi Müdürü Necati Nurcalı eşlik etti. Bakan Uraloğlu, müze hakkında genel bilgiler aldı.

PTT Pul Müzesini kurulduğu günden itibaren 513 bin kişi ziyaret etti

Bakan Uraloğlu, yaptığı konuşmada, "2013 yılından bugüne kadar yaklaşık 513 bin ziyaretçi ağırlamış. 2024 yılının bugününe kadar da yaklaşık 72 bin ziyaretçiyi ağırlamış. Demek ki bu sene 100 bini geçeceğiz gibi gözüküyor. Dolayısıyla her geçen gün ilginin birazcık daha arttığını söyleyebiliriz" dedi.

"Güzel bir soluklanma mekanı"

Uraloğlu, "Dünyada esasında posta tarihine bakacak olursak milattan birkaç bin yıl öncesine kadar gidebiliyoruz. Müzemizde bununla ilgili de bazı görseller söz konusu. Bu anlamda gerçekten merak edenler, bilgilenmek isteyenler için güzel bir soluklanma mekanı diye düşünebiliriz" diye konuştu.

"Para basımı neyse pul basımı da bu anlama geliyor""

Bakan Uraloğlu, pul basımının önemine ilişkin ise "Esasında şunu da gözden kaçırmamamız gerekir. Bir para basımı neyse pul basımı da bu anlama geliyor. Gerçekten çok değerli. Onun için biz de 1863'de kendi pulumuzu basmışız ve o günden beri de pulu sürekli tedavülde tutmuşuz" ifadesini kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, PTT Pul Müzesi Hatıra Defterine ise şunları yazdı:

"Müzemiz bundan sonraki süreçte de inanıyorum ki ülkemiz ve dünyadaki tüm pul tutkunlarına unutulmaz deneyimler yaşatmaya ve kültür hayatlarını renklendirmeye devam edecektir."