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Bakan Uraloğlu: "Otoyollardan 21 milyon 67 bin 377 araç geçti"

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Bakan Uraloğlu: "Otoyollardan 21 milyon 67 bin 377 araç geçti" Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kurban Bayramı tatili trafik verileriyle ilgili, "Otoyollardan 21 milyon 67 bin 377 araç geçti" dedi.

Bakan Uraloğlu: "Otoyollardan 21 milyon 67 bin 377 araç geçti"

ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kurban Bayramı tatili trafik verileriyle ilgili, "Otoyollardan 21 milyon 67 bin 377 araç geçti" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kurban Bayramı tatili trafik verilerini açıkladı. Bakan Uraloğlu, 14-21 Haziran tarihleri arasında Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından işletilen otoyol ve köprüler ile birlikte Kamu-Özel İşbirliği ile yapılan otoyol ve köprülerden toplam 21 milyon 67 bin 377 aracın geçiş yaptığını açıkladı.

Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı otoyolların Kurban Bayramı tatili boyunca ücretsiz hizmet verdiğini anımsatan Bakan Uraloğlu, 14-21 Haziran tarihleri arasında bu otoyollardan toplam 13 milyon 413 bin 68 aracın geçiş yaptığını söyledi. 14-21 Haziran tarihleri arasında Mahmutbey-Edirne Otoyolu'ndan geçiş yapan araç sayısının 2 milyon 52 bin 782 olduğunu belirten Bakan Uraloğlu, İstanbul-Ankara Otoyolu'nu ise 4 milyon 133 bin 874 aracın kullandığını kaydetti. Uraloğlu, "14-21 Haziran tarihleri arasında Adana Otoyolumuzdan 1 milyon 200 bin 182, Mersin Otoyolumuzdan 1 milyon 104 bin 841, Çeşme-İzmir-Aydın Otoyolumuzdan da 1 milyon 587 bin 79 araç geçişi oldu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü 779 bin 809, Fatih Sultan Mehmet Köprümüzü ise toplamda 975 bin 60 araç kullandı. Bu sürede 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bağlantı yollarından da toplam 1 milyon 579 bin 441 araç geçişi oldu" diye konuştu.

"Kamu-Özel İşbirliği ile hayata geçirilen projelerden 7 milyon 654 bin 309 araç geçişi oldu"

Kamu-Özel İşbirliği ile hayata geçirilen projelerden de 7,6 milyonun üzerinde aracın geçiş yaptığının altını çizen Bakan Uraloğlu, "Kuzey Marmara Otoyolu'ndan 3 milyon 328 bin 127, Malkara Çanakkale Otoyolu'ndan 258 bin 970, İstanbul-İzmir Otoyolu'ndan 3 milyon 128 bin 398, Ankara-Niğde Otoyolu'ndan 737 bin 128, Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu'ndan 151 bin 825, Aydın-Denizli Otoyolu'ndan ise 49 bin 861 araç geçişi oldu" dedi.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden açıldığı günden bu yana en yüksek araç geçişi 13 Haziran tarihinde gerçekleşti

13 Haziran tarihinde 186 bin 828 araç geçişi ile açıldığı günden bu yana en yüksek geçiş sayısına ulaşan Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden 14-21 Haziran haftasında 580 bin 369 aracın geçiş yaptığını kaydeden Uraloğlu, Osmangazi Köprüsü'nü ise 684 bin 398, 1915 Çanakkale Köprüsü'nü ise 130 bin 753 aracın kullandığını söyledi.

Ulaşım altyapısına yaptıkları yatırımlar sayesinde vatandaşlara güvenli bir seyahat imkanı sunduklarını ifade eden Bakan Uraloğlu, "Otoyollarımızla bu Kurban Bayramı'nda da halkımıza güvenli ve konforlu seyahat imkanı sunduk. Gerek Karayolları Genel Müdürlüğümüz tarafından işletilen gerekse de Kamu-Özel İşbirliği ile hayata geçirilen projelerimiz sayesinde vatandaşlarımız bayramda sevdiklerine kavuştular" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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