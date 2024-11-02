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Bakan Uraloğlu, Şehit Ömer Halisdemir'in Kabrini Ziyaret Etti

Bakan Uraloğlu, Şehit Ömer Halisdemir'in Kabrini Ziyaret Etti
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 15 Temmuz şehidi Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in Niğde'deki kabrini ziyaret etti. Ziyaret sırasında, Halisdemir'in vatan hainlerine karşı gösterdiği cesaretin ülke için önemine vurgu yaparak, böyle yiğitlerin varlığı sayesinde hiçbir tehdidin engellenemeyeceğini belirtti. Ayrıca, hainlerin gereken dersleri aldığını ve mücadeleye devam edeceklerini ifade etti.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 15 Temmuz şehidi Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in Niğde'deki kabrini ziyaret etti. Bakan Uraloğlu, "Ömer Halisdemir'in o gece müdahalesi, o vatan hainini alnından vurması ülkemiz için gerçekten çok kıymetliydi. Böyle evlatlarımız, böyle yiğitlerimiz olduğu müddetçe hiç kimse bize zarar veremeyecek" dedi.

AK Parti'nin merkez ve bor ilçe kongrelerine katılmak için Niğde'ye gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Niğde Valisi Cahit Çelik, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ile 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olan Ömer Halisdemir'in, Bor ilçesi Çukurkuyu beldesindeki kabrini ziyaret etti. Ömer Halisdemir'in babası Hasan Hüseyin Halisdemir'in de yer aldığı ziyarette Bakan Uraloğlu, mezara su döküp, dua etti.

'ZARAR VEREMEYECEKLER'

Burada konuşan Bakan Uraloğlu, "Bu kardeşimizi yetiştiren amcamızdan, rahmete uğurladığımız teyzemizden Allah razı olsun. Ülkemizi bölmeye, yıkmaya teşebbüs eden vatan hainlerine, Ömer Halisdemir'in o gece müdahalesi, o vatan hainini alnından vurması ülkemiz için gerçekten çok kıymetliydi. Böyle evlatlarımız, böyle yiğitlerimiz olduğu müddetçe hiç kimse bize zarar veremeyecek. Belki bizi bazen üzecekler, belki yoracaklar. Ancak Allah'ın izniyle zarar veremeyecek. Türk evladı çıkar, hainin alnına mermiyi basar, gereğini yapar. Bizler yolumuza devam ederiz" dedi.

'HAİNLER GEREKEN DERSLERİ ALDI'

Bakan Uraloğlu, "Bu hainler gereken dersleri aldı. Onların inine kadar indik. İnmeye de devam edeceğiz. Bakın Filistin'de zulüm var. 50 binin üzerinde kardeşimiz şehit oldu, katledildi. Bunlar tarihten bu yana olagelmiş, bizler de her seferinde gereken dersi vermişiz. Bu mücadeleye devam edeceğiz. Ülkemize hizmet etmeye çalışacağız. Bu hainler, bizim hizmetlerimizi engelleyemeyecekler" diye konuştu. Ömer Halisdemir'in babası Hasan Hüseyin Halisdemir de şehit oğlunun çocuklarını kastederek, "2 torunumu daha yetiştiriyoruz" dedi. Duanın ardından Bakan Uraloğlu, gittiği ilçede AK Parti Bor İlçe Kongresi'ne katıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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