Bakan Uraloğlu'ndan Tekirdağ'daki Deprem Açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tekirdağ Marmaraereğlisi'nde meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depremin ardından yapılan saha taramalarında ulaşım ve iletişim altyapısında herhangi bir olumsuzluk tespit edilmediğini açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, merkez üssü Tekirdağ Marmaraereğlisi olan 5.0 büyüklüğündeki depremin ardından açıklama yaptı. Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Marmaraereğlisi merkezli, çevre illerimizde de hissedilen 5.0 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Saha taramaları neticesinde ulaşım ve iletişim altyapımızda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı tespit edilmiştir. Rabbim ülkemizi her türlü afetten korusun" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
