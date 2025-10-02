Bakan Uraloğlu'ndan Tekirdağ'daki Deprem Açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi'nde meydana gelen depreme ilişkin, "Saha taramaları neticesinde ulaşım ve iletişim altyapımızda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı tespit edilmiştir" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, merkez üssü Tekirdağ Marmaraereğlisi olan 5.0 büyüklüğündeki depremin ardından açıklama yaptı. Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Marmaraereğlisi merkezli, çevre illerimizde de hissedilen 5.0 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Saha taramaları neticesinde ulaşım ve iletişim altyapımızda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı tespit edilmiştir. Rabbim ülkemizi her türlü afetten korusun" ifadelerini kullandı. - ANKARA