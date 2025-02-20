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Bakan Uraloğlu'ndan Kar Yağışı Uyarısı: Seyahatleri Erteleyin

Bakan Uraloğlu'ndan Kar Yağışı Uyarısı: Seyahatleri Erteleyin
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, yoğun kar yağışı nedeniyle vatandaşların zorunlu olmadıkça seyahatlerini ertelemelerini tavsiye etti. Bakan, tüm karayolu ekiplerinin sahada olduğunu ve gerekli önlemlerin alındığını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğüne bağlı Akıllı Ulaşım Sistemleri Merkezi'ni ziyaret etti. Bakan Uraloğlu, "Cuma ve cumartesi günü zorunlu bir durum yoksa seyahatlerini ertelemelerini biz özellikle tavsiye ediyoruz" dedi.

Bakan Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğüne bağlı Akıllı Ulaşım Sistemleri Merkezi'ni ziyaret etti. Ziyaretinin ardından Bakan Uraloğlu, basın mensuplarına ülke genelindeki kar yağışı nedeniyle yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Kar yağışının etkisinin iki gün daha süreceğini söyleyen Bakan Uraloğlu, "İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun bazı bölgelerinde yine ayın 21 ve 22'sinde yoğun yağışın devam edeceğini öngörüyoruz. Bu süreçte de hem karayolları tarafından, hem hava yolları tarafından, hem demir yolları tarafından, denizcilik tarafından çok bir sıkıntı görmüyoruz" dedi.

Bütün ekiplerin sahada olduğunu belirten Bakan Uraloğlu, "Evet, bütün ekiplerimiz sahada konuşlanmış durumda. Karayolları Genel Müdürlüğümüz sorumluluğumda 68 bin 550 kilometre bir yol ağı bulunmaktadır. Yine 81 ilimizde 452 adet karla mücadele merkezimiz bulunmaktadır ve buralara konuşlanmış olarak 12 bin 634 adet makine ve ekipman halihazırda bulunmaktadır. Yine bu makine ve ekipmanı kullanacak olan 13 bin 283 personelimizle aktif olarak 7/24 buralarda hazır haldedir" diye konuştu.

Karayolları Genel Müdürlüğü ekiplerinin emniyet ve valilik ile koordineli çalıştığını söyleyen Bakan Uraloğlu, "Karayolları Genel Müdürlüğü olarak üzerimize düşeni yapma gayreti içerisindeyiz. Ama bu sadece bizim gayretimizle olmaz. Biz sahada gerek jandarma gerekse de emniyetteki polis arkadaşlarımızın bizim ekiplerimizle koordinasyonunda valiliklerimizin koordinasyonuyla diğer kurumlarla da beraber çalışmalarımızı yürütüyoruz" ifadelerini kullandı.

Vatandaşların zorunlu bir durum olmadıkça cuma ve cumartesi günü seyahatlerini ertelemelerini tavsiye eden Uraloğlu, "Sürücülerimizin bir kere mutlaka kış lastikleriyle yola çıkmaları gerekir. Ticari araçlar için bu zorunlu ama biz özel araçlar için de bunu mutlaka tavsiye ediyoruz. Bu 2 gün yani yarın cuma ve cumartesi günü zorunlu bir durum yoksa seyahatlerini ertelemelerini biz özellikle tavsiye ediyoruz ve gidecekleri yönlerdeki bilgileri almak için de bakanlığımızın Alo 123 Çağrı Merkezi'nden ve 159 Yol Danışma hattından ya da Karayolları Genel Müdürlüğü web sitesi, sosyal medya platformlarından o yöndeki trafiği, hava durumunu takip etmelerini biz mutlaka tavsiye ediyoruz" açıklamasında bulundu.

Cuma ve cumartesi günü yapılacak çalışmalar ile vatandaşları mağdur etmeyeceklerini söyleyen Bakan Uraloğlu, "Bakanlık olarak da ulaşımın bütün modlarında gerekli önlemlerimizi aldık. Bir aksamaya sebebiyet vermeksizin bu 2 günlük özellikle yoğun olmasını beklediğimiz kar mücadelesini yaparak vatandaşımızı mağdur etmeyeceğiz. Ben bu vesileyle yola çıkacak olan vatandaşlarımıza hayırlı yolculuklar diliyorum" dedi.

Konuşmasının ardından Bakan Uraloğlu, Akıllı Ulaşım Sistemleri Merkezi'nde inceleme yaparak bilgi aldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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